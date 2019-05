SCENARIO Manovra e Iva | per l' Italia conta il voto in Francia e Germania

ilsussidiario

(Di domenica 12 maggio 2019) Le elezioni del 26 maggio sono importanti sia per l'che per i rapporti tra Ue e Usa. I voti cheno di più quelli ine in

Stefano_77_CFA : @monacelt Prof non credo. Questa gente vuole rimanere in sella e ne abbiamo avuto prova nelle fasi di approvazione… -