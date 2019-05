Salvini | Prima l' Italia Ma la foto ritrae una località francese

Lo sgambetto di Di Maio a Salvini : “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis Light irregolari” : La nuova questione che crea problemi tra 5 stelle e Lega e quella della Cannabis Light , Salvini pronto a chiudere questi shop, ma Di Maio ha un suggerimento che sa più di sgambetto “La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo … Continue reading Lo sgambetto di Di Maio a Salvini : “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis Light ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini e Lilli Gruber : video inedito prima della registrazione - gelo artico : Un video inedito che arriva direttamente dallo studio di Otto e Mezzo . Mancano pochi minuti alla registrazione su La7 dello scontro epico tra Lilli Gruber e Matteo Salvini , presente in studio anche Alessandro De Angelis, firma dell'Huffington Post. Il video lo ha dato in pasto a Twitter Luca Morisi,

Salvini - prima sconfitta sul caso Siri. La resa dei conti col premier alle urne : «L'Armando furioso? Lo abbiamo difeso finché è stato possibile, ma non potevamo far saltare il governo su Siri. ..». Il leghista Claudio Borghi sparisce dentro l'aula della Camera e la frase semiseria ...

Scuola - Di Maio risponde a Salvini : ‘Ecco a cosa pensare prima del grembiule’ : Il vicepremier Luigi Di Maio , nel corso di un’intervista rilasciata a vari organi di stampa, ha voluto toccare l’argomento ‘grembiule’, tirato in ballo dal ‘collega’ di Governo, Matteo Salvini , in occasione di un suo comizio elettorale tenutosi a San Giuliano Terme (Pisa). Il leader del Movimento 5 Stelle ritiene che ci siano cose più importanti da risolvere in ambito scolastico che pensare ai ...

Modena - scontri tra centri sociali e polizia prima del comizio di Salvini : Matteo Salvini ha una fitta agenda ricca di appuntamenti elettorali in questi giorni, stamattina era a Parma, poi a Reggio Emilia, alle 14:30 a Modena , ma prima di arrivare, nel luogo in cui era programmato il suo comizio , sono arrivati i ragazzi del centro sociale Guernica, che hanno protestato contro di lui. Ci sono stati dei lanci di sassi all'ingresso del parco Novi Sad contro le forze dell'ordine che hanno risposto con una carica.A dire ...

Modena - scontri prima comizio Salvini : Contestazioni e anche un lancio di sassi contro le forze dell'ordine a Modena , in attesa del comizio del vicepremier Matteo Salvini , che si trova in Emilia-Romagna. Da un centinaio di ragazzi, ...

Disordini a Modena prima del comizio di Salvini : sassi contro la polizia - un fermato : Contestazioni a Modena prima dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per un comizio nell'ambito del tour in Emilia-Romagna. Da un gruppo di un centinaio di attivisti dei centri sociali è partito un lancio di sassi e oggetti contro il cordone di polizia schierato all'altezza del parco di Novi Sad per impedire l'accesso dei manifestanti in centro, dove è previsto il comizio del vicepremier leghista. Una persona ...