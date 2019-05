Salvini contro l' elemosiniere del Papa | Ora paghi le bollette arretrate

Luigi Di Maio - la gufata contro Salvini sulle elezioni : così fa la fine di Renzi : Botta e risposta a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il leghista che dal palco di Sanremo aveva definito le prossime elezioni Europee come "un referendum sulla Lega". A stretto giro ha risposto da San Giovanni Rotondo il vicepremier, anche lui in tour elettorale: "L'ultimo che ha parl

Matteo Salvini contro i giudici : “Processatemi pure ma non fatemi perdere tempo” : Durante un comizio elettorale il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca nuovamente i giudici del Tribunale dei ministri, lasciandosi andare a una mezza imprecazione: "Dopo il tentato processo, ora a Catania ci stanno provando di nuovo. Processatemi pure, ma bloccare un ministro perché blocca un barcone... Che caz...".Continua a leggere

Matteo Salvini - la rivolta dei militari contro le multe alle Ong e i soccorsi in mare : Gli ostacoli non mancano anche dai vertici militari per il decreto Sicurezza bis, depositato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. La nuova e più dura stretta sui soccorsi delle Ong e gli sbarchi degli immigrati non piace nei corridoi del ministero della Difesa, oltre che in quelli del ministero

Luigi Di Maio - il ricatto contro Salvini che cancella Berlusconi dalla politica : "Vediamo se fa sul serio" : È bastata una telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per far impazzire di gelosia Luigi Di Maio, sempre più ossessionato dal sospetto che l'alleato leghista stia tramando un tradimento alle sue spalle con l'altro alleato, con il quale condivide ancora un patto di ferro nelle regioni e nei

E così riparte lo scontro - Di Maio : "Deluso - nulla sui rimpatri" | Salvini : "Meno sbarchi e meno reati" : Dal vicepremier M5s stoccata alla Lega e al suo leader: "Non vorrei che il decreto legge fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri"

Il medico di Lampedusa contro Salvini : "Il ministro dell’odio non può fermare l’onda migratoria" : Roberto Chifari Nuovo affondo del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, che si scaglia contro il vicepremier sullo sbarco della Mare Jonio in Sicilia L’arrivo della Mare Jonio al largo delle acque di Lampedusa ha riportato lo scontro sul tema dell’immigrazione. Un duello a distanza che lo stesso Salvini ha lanciato verso chi “rimpiange i porti aperti”. I numeri però parlano di meno sbarchi nel 2019, un dato che incoraggia lo stesso ...

Otto e Mezzo - la vergogna di Beppe Grillo contro Lilli Gruber e Salvini : "Demenziali - pallone gonfiato" : Sull'house organ grillino, Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, interviene Beppe Grillo, il padre spirituale del M5s anche se ora piuttosto defilato. E interviene per commentare quanto visto a Otto e Mezzo, il duello tra Lilli Gruber e Matteo Salvini andato in onda su La7 lo scorso venerdì. O meg

Luigi Di Maio - sproloquio e insulti contro Matteo Salvini : "Basta selfie - sembri uno scolaretto" : Indovinate oggi Luigi Di Maio che fa? Presto detto, attacca il teorico alleato di governo Matteo Salvini. Lo fa senza nominarlo, ma il riferimento del vicepremier grillino è assolutamente evidente. Su Facebook, il capetto pentastellato scrive: "Le cronache di questi giorni hanno certificato che la c

Di Maio mette “paletti” alla Lega. E il premier alza la voce : “Comanda Salvini? Illusione ottica”. E’ scontro totale : Matteo Salvini "e' un compagno di viaggio con il quale mi confronto molto serenamente" ma "se, da fuori o all'estero, richiamano di piu' l'attenzione le dichiarazioni o l'immagine di Salvini, che ha una grande capacita' di comunicazione, e si crede che nel governo comandi lui, e' una vostra Illusione ottica". Parole di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha usato 'El Pais' per 'segnare' ancora una volta il suo 'territorio', minato dalle ...

Il coro “Buffone! Buffone!” a Catanzaro contro Salvini presente sul palco (VIDEO) : Salvini a Catanzaro durante il suo comizio viene contestato duramente, il coro “Buffone! Buffone!” si alza forte Matteo Salvini è stato fortemente contestato a Catanzaro dove nel primo pomeriggio ha tenuto un comizio in piazza prefettura. “Odio la Lega”, “buffone”. Sono solo alcuni dei cori organizzati da Potere al Popolo, dall’Anpi, da Articolo 1 e dalla Sinistra che … Continue reading Il coro “Buffone! Buffone!” a ...

Cannabis - Saviano durissimo contro Salvini : 'Le mafie lo ringraziano' : Roberto Saviano è intervenuto nel merito del dibattito sulla regolamentazione del commercio della Cannabis – sia quella illegale che la cosiddetta 'Cannabis light' – tornato in auge negli ultimi giorni, dopo la durissima dichiarazione di intenti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti, non più di due giorni fa, aveva manifestato l'intenzione di voler chiudere tutti i negozi adibiti alla vendita di inflorescenze di ...

Ancora un "finto selfie" contro Matteo Salvini : un ragazzo cerca di dargli un bacio : Pina Francone Il ministro dell'Interno vittima, Ancora una volta, di una presa in giro: un ragazzo gli ha chiesto un selfie e poi ha cercato di dargli un bacio Il nuovo problema di Matteo Salvini è extra-politico e sono i selfie. Già, perché il leader della Lega è ormai "perseguitato" da finti sostenitori che lo avvicinano prima o dopo un comizio in piazza, chiedendogli un selfie, per poi sbeffeggiarlo. Settimane fa, a Caltanissetta, ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : 'Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo' : 'Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo'. Gad Lerner non riesce a ...

Mare Jonio - Gad Lerner contro Matteo Salvini sui migranti : "Ride sui morti annegati - se non è razzismo questo" : "Ciao ciao a chi pratica il salvataggio in Mare. Solo questo sa dire il ministro Matteo Salvini dopo aver appreso che altri 70 migranti sono annegati ieri nel Mediterraneo". Gad Lerner non riesce a trattenersi e ogni volta che una nave Ong, in questo caso la Mare Jonio, viene respinta, perde il cont