Rugby femminile | Serie A 2019 | Villorba-CUS Pavia 71-0 Delineata la griglia dei play-off

Rugby a 7 femminile - World Series Langford 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Langford, in Canada, la quinta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra domenica e lunedì si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e classifiche della diciottesima ed ultima giornata della regular season : diciottesima ed ultima giornata per quanto riguarda la regular season della Serie A di Rugby femminile 2019: andiamo a rivivere i risultati odierni e le classifiche finali, in attesa dei play-off. GIRONE 1 domenica, 05 maggio 2019 12:30 Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova 0 : 104 Arbitro: Chiara Catagini 13:30 Rugby Monza 1949 – Rugby Riviera 1975 41 : 5 Arbitro: Chiara Perata (SV) 15:30 Rugby ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : vince il Canada - in testa sempre la Nuova Zelanda : Conclusa a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. vince il Canada, che va al secondo posto in classifica scavalcando gli USA. In testa sempre la Nuova Zelanda, resiste al quarto posto l’Australia, davanti alla Francia. Finalissima Canada-Inghilterra 7-5 Finale 3° posto USA-Francia ...

Rugby a 7 femminile - World Series Kitakyushu 2019 : completata la fase a gironi. Francia - Canada ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Kitakyushu, in Giappone, la quarta tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della sedicesima giornata. Capitolina già in semifinale : Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, che rilascia il primo verdetto: nel Girone 2 la Capitolina conquista aritmeticamente il primato e l’accesso diretto alle semifinali scudetto, inanellando la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo. Nel big match del Girone 1 il Valsugana passa per 0-15 in casa del Colorno. Girone 1 risultati Verona Rugby – Benetton Treviso 0 – 86 Iniziative – ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati della quindicesima giornata. Vittorie per tutte le principali favorite per la post season : Va in archivio la quindicesima giornata della Serie A di Rugby femminile, con le nette Vittorie nel Girone 1 di Villorba e Valsugana, mentre Colorno soffre ma trova il bonus offensivo a Torino. Vittorie anche per Benetton Treviso e Milano. Nel Girone 2, dove riposava la capolista Capitolina, cade il Ferrara, sconfitto dalle Donne Etrusche, mentre il Bologna passa nettamente a Pisa.Successi anche per Belve Neroverdi e Montevirginio. Girone ...

Rugby a 7 - Universiade Napoli 2019 : i gironi dei due tornei. Avversari identici per l’Italia maschile e femminile : Sono stati sorteggiati i gironi eliminatori del Rugby a 7 per quanto riguarda le Universiadi che si disputeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Avversari identici per l’Italia maschile e femminile: nelle pool con le nostre selezioni ci saranno in entrambi i casi Francia, Giappone e Canada. Universiade – Rugby a 7 Torneo maschile Pool A: Argentina, Romania, Russia, Sudafrica Pool B: Francia, Giappone, Italia, Canada Torneo ...

Rugby femminile - Coppa del Mondo 2021 : l’Italia si giocherà un posto con Irlanda e Scozia : Settembre 2020: nuova data da segnare col circoletto rosso per l’Italia di Rugby femminile. World Rugby ha appena annunciato che la Nazionale si giocherà un posto ai prossimi Mondiali in un torneo europeo di qualificazione nel quale le azzurre affronteranno Irlanda, Scozia e la vincitrice dell’Europeo 2020, che, salvo sorprese, sarà la Spagna. Va ricordato che il Mondiale femminile è riservato a 12 squadre, e 7 sono già qualificate ...

Rugby femminile - Serie A 2019 : i risultati di oggi (24 marzo) e le classifiche. Villorba e Capitolina restano al comando : oggi si è disputata la 13^ giornata della Serie A di Rugby femminile. Nel girone 1 il Villorba si conferma al comando grazie alla comoda vittoria per 58-5 su Treviso, le venete conservano quattro punti di vantaggio sul Colorno che ha letteralmente travolto il Verona per 83-0 e sei lunghezze sul Valsugana che si è imposto con un roboante 131-7 sul Cus Milano. Nel girone 2 continua invece la cavalcata solitaria del Capitolina che strapazza le ...

Rugby femminile - le ragazze che fecero l'impresa : E poi, il Rugby è uno sport che va vissuto per la sua bellezza, l'opportunità di stare insieme e divertirsi. Le ragazze saranno seguite nei loro percorsi scolastici e selezionate non solo in base ...

Rugby femminile - la Nazionale Italiana guadagna posizioni nel ranking : le azzurre salgono al sesto posto : Grazie al successo sulla Francia che vale la piazza d’onore nel Sei Nazioni 2019, le azzurre salgono al sesto posto del ranking mondiale La vittoria di ieri sulla Francia (31-12 allo stadio Plebiscito di Padova) che ha assegnato all’Italdonne del Rugby il secondo posto nella classifica del Sei Nazioni 2019 (miglior piazzamento di sempre per una rappresentativa azzurra nel torneo) fa guadagnare alla Nazionale femminile un posto ...

Rugby femminile - Ranking Mondiale (18 marzo 2019) : la classifica aggiornata. Italia sesta - nell’Olimpo della palla ovale! : La straordinaria impresa dell’Italia del Rugby femminile, capace di battere per 31-12 la Francia, ex terza potenza Mondiale della palla ovale e campione uscente del Sei Nazioni, che ha consegnato alle azzurre il secondo posto finale nel torneo, si riverbera nella graduatoria Mondiale. Il nuovo Ranking internazionale vede l’Italia, che con la vittoria di ieri ha guadagnato ben 2.97 punti, al sesto posto, davanti all’Australia di ...

Classifica finale Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Vince l’Inghilterra - Italia magnifica seconda!!! : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Rugby femminile - LE DONNE SANNO VINCERE! Francia asfaltata - l’Italia è seconda nel Sei Nazioni! : Impresa storica dell’Italia femminile di Rugby, che sconfigge la Francia per 31-12 a Padova nell’ultima giornata del Sei Nazioni e centra, per la prima volta il secondo posto nella competizione. Le azzurre infatti marcano quattro mete e non lasciano bonus alle avversarie, scavalcandole in classifica per un solo punticino. Inizio a tutta per l’Italia, che dopo tanti minuti in avanti sfonda al 22′ con la meta di Stefan. Si ...