Roma-Juventus | dove vedere il match in streaming e in tv

Roma-Juventus - pronostici e probabili formazioni : Cristiano Ronaldo titolare : Stasera alle 20:30, la Roma allenata da Claudio Ranieri affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Allo stadio quest'oggi è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con circa 50 mila spettatori ad assistere al big match. La Roma è in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions, la Juve vuole invece chiudere la stagione in bellezza. I giallorossi questa sera partiranno con il favore dei pronostici, i bianconeri hanno ...

Roma : con la Juventus torna De Rossi - bisogna vincere e poi sperare : Roma – Il big match della 36esima giornata di serie A è senza dubbio alcuno il posticipo di questa sera tra Roma e Juventus. Il calcio d’inizio fissato alle 20.30 del 12 maggio segnerà la terzultima giornata di campionato, prima che il sipario cali definitivamente su un torneo tanto scialbo in vetta, quanto vivo nella lotta Champions-Europa League. Il pareggio beffa contro il Genoa, maturato nei minuti finali della gara di Marassi, ...

Roma-Juventus oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La Serie A di calcio 2019 vivrà quest’oggi il suo trentaseiesimo capitolo, e il piatto forte di giornata non può che essere il confronto tra la capolista Juventus, già certa del Tricolore, e la Roma di Claudio Ranieri, aggrappata alla matematica per alimentare la qualificazione in Champions League. La sfida si svolgerà questa sera, alle ore 20.30, presso lo Stadio Olimpico del capoluogo laziale, e verrà trasmessa su Sky Sport Serie A ...

Juventus – Bonucci salta il match contro la Roma per un problema fisico : i dettagli : Bonucci costretto a saltare la sfida contro la Roma: distorsione alla caviglia per il difensore bianconero Defezione tra le file della Juventus alla vigilia della trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Non prenderà parte al big match della 36esima giornata Leonardo Bonucci che rimarrà a Torino per precauzione in seguito a una contusione alla caviglia destra subita al termine della rifinitura. L’elenco dei convocati di ...

Mercato Juventus - da Romagnoli ad Alderweireld : tutti i nomi per la difesa : Mercato Juventus – La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e nell’ottica di un restyling profondo in difesa è intenzionata a portare subito a Torino il giovane Romero già acquistato dal Genoa. Ma non solo. I bianconeri vorrebbero affiancargli infatti un altro centrale più esperto, pronto fin da subito ad ereditare il posto di Andrea Barzagli e partire […] More

Juventus - il colpaccio è Federico Zaniolo : pronti 45 milioni per la Roma : Mentre Andrea Agnelli ragiona sul da farsi per l' allenatore che siederà in panchina l' anno prossimo, Fabio Paratici lavora per migliorare la rosa bianconera e dare finalmente l' assalto alla tanto agognata Champions League. Il ds della Juventus, che per giugno ha già chiuso Ramsey (28 anni) a para

Juventus - alcuni recuperi per la gara contro la Roma : fra questi c'è Dybala - si ferma Kean : Questa mattina, la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara contro la Roma. I Campioni d'Italia per questa sfida ritroveranno tre pedine fondamentali visto che ormai Alex Sandro, Paulo Dybala, Emre Can e Rodrigo Bentancur hanno smaltito i rispettivi problemi fisici. Oggi, però, non si è allenato Moise Kean a causa di una sindrome influenzale. Domani, la Juve si allenerà nel pomeriggio e poi a seguire la squadra partirà per ...