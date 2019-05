Roma-Juventus 0-0 | diretta live | gol annullato a Cristiano Ronaldo!

Roma-Juventus 0-0 Diretta Annullato un gol a Cristiano Ronaldo : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Pagelle Primo tempo Roma Juventus : top e flop dei primi 45 minuti : Pagelle Primo tempo Roma Juventus – Ancora 0-0 a fine Primo tempo. Con Cuadrado e Dybala che si prendono le sberle pazzesche del portiere giallorosso. E con un po’ di momenti da incorniciare e da snocciolare: che se gli esterni funzionano – De Sciglio e (di più) Spinazzola tanta roba -, in mediana Emre Can fatica […] More

Roma-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) : Roma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) diretta Roma-Juventus: primo tempo 7′ Che occasione per la Juventus! Contropiede perfetto dei bianconeri condotto da Dybala, che con un filtrante al limite dell’area serve la corsa di Cuadrado sulla destra. Il colombiano calcia addosso a Mirante, che è bravo a mettere il pallone in angolo. 6′ Ottima percussione palla al piede di Zaniolo ...

Roma-Juventus diretta live - le formazioni ufficiali : sorprese Kluivert e Dybala : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. Roma-Juventus live, LE formazioni ufficiali Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, ...

Roma-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Roma-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Big match in programma nella 36a giornata della Serie A 2018/2019 è Roma-Juventus, che si disputerà Domenica 12 maggio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico in Roma. Roma-Juventus: il momento dei giallorossi Capitolo Roma: l’alternanza di vittorie e pareggi nelle ultime giornate di campionato hanno rallentato la rimonta della Lupa verso il quarto posto. Il ...

La Roma sfida la Juventus : la partita live su Sky : La Juventus, che ormai da qualche settimana ha messo in cassaforte il suo ottavo scudetto consecutivo, si trova a esssere, suo malgrado, “arbitro della lotta Champions. In due settimane, infatti, i bianconeri affronteranno la Roma e l’Atalanta, entrambe ancora in corsa per conquistare il quarto posto. La sfida di questa sera rappresenta un vero e […] L'articolo La Roma sfida la Juventus: la partita live su Sky è stato ...

