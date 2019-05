Roma | “elemosiniere del Papa riallaccia corrente a palazzo occupato” Il portavoce dello

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Dopo cinque giorni al buio, è tornata la luce nelal numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, a. Nell’edificio occupato vivono “450 persone di tutte le nazionalità, tra i quali 98 minori, alcuni in gravi condizioni di salute”, riferisce Andrea Alzetta,di Spin Time Labs, l’associazione legata al condominio. Laelettrica era stata staccata dall’azienda Hera per morosità. A riattaccare la luce, secondo quanto riportato da diverse agenzie, è stato il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski. “Sono intervenuto personalmente ieri sera – ha dichiarato il religioso – per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato. C’erano oltre 400 persone senza, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi”. Alzetta definisce “un’esagerazione ...

