Sons Of Denmark vince la terza edizione del Riviera International Film Festival - tutti i premi : IL Riviera International Film Festival INCORONA “Sons OF Denmark” DI ULAA SALIM È “Sons of Denmark” del regista danese Ulaa Salim a trionfare nella terza edizione del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 andata in scena dal 7 al 12 maggio a Sestri ...

Riviera International Film Festival programma 10 maggio : arriva Josephine De La Baume e i protagonisti del Panel Green : Riviera International Film Festival programma 10 maggio, Josephine DE LA Baume, I protagonisti DEI Panel Green E I REGISTI/INTERPRETI DEI Film INCONTRANO LA STAMPA AL Riviera International Film Festival Domani, venerdì 10 maggio, diversi protagonisti del Riviera International Film Festival (LEGGI QUI IL ...

Riviera International Film Festival 12 maggio : la Cerimonia di premiazione della terza edizione : OGGI ALLE ORE 18 LA Cerimonia DI premiazione della terza edizione DEL Riviera International Film Festival Nicola Bottinelli al RIFF 2019 (sabato 11 maggio) All’Ex Convento ...

Riviera International Film Festival programma 10 maggio : arriva Josephine De La Baume e i protagonisti del Panel Green : Giorgio Vacchiano, recentemente inserito da Nature tra gli undici ricercatori emergenti in tutto il mondo, parla delle "Foreste: i grandi connettori". L'intervento di Antonio Brunori verte sulla ...

Riviera International Film Festival programma 9 maggio : È il giorno di Martina Colombari e Yalitza Aparicio : Domani, giovedì 9 maggio, Yalitza Aparicio e Martina Colombari incontrano i giornalisti durante il Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 in scena a Sestri Levante fino al 12 maggio (LEGGI IL programma COMPLETO). L’attrice messicana Yalitza Aparicio, candidata agli Oscar 2019 per “Roma” di Alfonso Cuaròn, sarà alle ...

Riviera International Film Festival : domani la terza edizione - arrivano da Gomorra Cristiana Dall’Anna e Cristina Donadio : Riviera International Film Festival: al via la terza edizione. domani la conferenza e il red carpet. Dopo il finale di stagione a sorpresa, le interpreti di Scianel e Donna Patrizia di “Gomorra – La serie” si ritrovano, martedì 7 maggio, sul red carpet del Riviera International Film Festival di Sestri ...

Riviera International Film Festival - a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio : il programma : Torna, per la terza edizione, il Riviera International Film Festival, a Sestri Levante dal 7 al 12 maggio. Manifestazione che si prefigge lo scopo di unire spettacolo e formazione, la kermesse abbina il concorso di Film indipendenti diretti da registi under 35 a Masterclass con protagonisti del cinema. La giuria presieduta da J. Miles Dale è formata da Nils Hartmann, Cristina Donadio, Josephine De La Baume e Silvia Locatelli, mentre quella ...

Riviera International Film Festival 2019 : il programma : La madrina sarà Stella Egitto Il Riviera International Film Festival 2019 si avvicina sempre di più. Dal 7 al 12 maggio, Sestri Levante tornerà capitale del cinema ...

Riviera International Film Festival 2019 : al via la terza edizione : Film E DOCUMENTARI IN GARA Dieci i Film in concorso, diretti da registi provenienti da tutto il mondo: "Curtiz" di Tamas YvanTopolanszky e Claudia Sumeghy, Ungheria, 2018,; "Firecrackers" di Jasmine ...

