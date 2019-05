Riviera International Film Festival 11 maggio | la Cerimonia di premiazione della terza

spettacoloitaliano

(Di domenica 12 maggio 2019) OGGI ALLE ORE 18 LADIEDIZIONE DELNicola Bottinelli al RIFF 2019 (sabato 11) All’Ex Convento dell’Annunziata saranno proclamati i vincitori del BestAward (miglior), Best Documentary Award (miglior documentario) Best Director Award (miglior regista), Best Actress Award (miglior attrice), Best Actor Award (miglior attore) e Student Award (premio conferito dalla Giuria Studenti). Sestri Levante (Ge) – Domani, domenica 12(ore 18), all’Ex Convento dell’Annunziata (via Portobello 19) si svolge ...

morettidaniele : RT @LifeInFestival: Al #RivieraInternationalFilmFestival di #SestriLevante il panel Blue Life con @morettidaniele #PaoloCorradi #AndreaMore… - Ossmeteobargone : RT @COM_SESTRILEV: La presentazione del Riviera International Film Festival con tutti i componenti, nazionali e internazionali, delle due g… - Ossmeteobargone : RT @COM_SESTRILEV: Un inizio bellissimo, ieri sera, per la terza edizione del Riviera International Film Festival. Tutti gli appuntamenti d… -