Risultati Premier League live | ultimi minuti emozionanti per il titolo

(Di domenica 12 maggio 2019)– Si sta giocando l’ultima giornata valida per la, grande spettacolo negliper la corsa al. In campo il Manchester City erpool, testa a testa tra le due squadre per vincere il campionato. I Reds sono reduci dalla clamorosa rimonta in Championscontro il Barcellona, in Europa percorso deludente per la squadra di Guardiola.BrightonManchester City 1-2 Burnley-Arsenal 0-0 Crystal Palace-Bournemouth 3-0 Fulham-Newcastle 0-2 Leicester-Chelsea 0-0rpool-Wolves 1-0 Manchester Utd-Cardiff 0-1 Southampton-Huddersfield 0-0 Tottenham-Everton 1-0 Watford-West Ham 0-2 L'articoloper ilCalcioWeb.

