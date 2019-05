Rimodulazioni TIM di 1 99 euro dal 13 giugno | coinvolta l’offerta Ten Go

Più estese del previsto le Rimodulazioni Vodafone di 2 - 99 euro : avvertimenti per l’estate 2019 : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo analizzare meglio a proposito delle rimodulazioni Vodafone in arrivo dalla prossima estate. Dopo aver condiviso un bollettino qualche settimana fa, infatti, ci sono dei dettagli extra che possiamo prendere come punto di riferimento per chi è destinato ad andare incontro ai tanto temuti aumenti. Il riferimento in questo caso cade in modo specifico sui rincari che scatteranno ufficialmente dal ...

Non si placano le Rimodulazioni TIM : a maggio nuovi piani maggiorati di 2 euro : Davvero una primavera caldissima quella delle rimodulazioni TIM che stanno coinvolgendo non pochi clienti dell'operatore mobile. Non più tardi di qualche settimana fa ci siamo già concentrati sugli aumenti della spesa telefonica per alcuni utenti, in particolar modo quelli che dimenticano di ricaricare il loro credito al momento del rinnovo del'offerta mensile. Oggi, le ultime novità, riguardano invece la maggiorazione di alcuni piani ...

Nuove Rimodulazioni TIM : 1 - 99 euro al mese in più per alcune offerte ricaricabili : TIM annuncia Nuove rimodulazioni, che scatteranno il 28 aprile e riguarderanno alcune offerte mobili ricaricabili non più in commercio. L'articolo Nuove rimodulazioni TIM: 1,99 euro al mese in più per alcune offerte ricaricabili proviene da TuttoAndroid.

Ancora Rimodulazioni TIM da fine aprile pari a 1 - 99 euro : le offerte che rischiano rincari : Un weekend non proprio esaltante quello alle porte per diversi utenti legati ad un preciso operatore, considerando il fatto che il prossimo 28 aprile entreranno in vigore nuove rimodulazioni TIM. Al momento della pubblicazione dell'articolo sono frammentarie le notizie emerse a tal proposito, ma alcune certezze le abbiamo già. La data, come avranno notato i nostri lettori più attenti, è di quelle calde, perché lo stesso giorno scatteranno ...

Altra ondata di SMS sulle Rimodulazioni TIM in arrivo il 28 aprile : maggiori dettagli : Si torna a parlare oggi 25 marzo di rimodulazioni TIM. Tutto nasce da un SMS che viene segnalato in queste ore dal pubblico italiano, secondo cui la compagnia telefonica sta avvertendo tutti di un costo extra da fronteggiare da fine aprile qui da noi. A dirla tutta ve ne avevamo parlato già poco meno di due settimane fa sulla nostra pagina, quando per la prima volta abbiamo trattato la questione dei due giorni di navigazione assicurata a tutti ...