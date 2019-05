QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO | anticipazioni fino al 18 maggio

tvsoap

(Di domenica 12 maggio 2019) Al via una nuovacon la soap spagnola Ile noi quindi vi riepiloghiamo leufficialia sabato 18su Canale 5. Le vicende ambientate ad Acacias 38 andranno anche in onda in prima serata martedì 14(su Rete 4). Isaac e Antolina decidono di aiutare Elsa e di offrirle ospitalità e lavoro a casa loro. Tutti i paesani sono molto increduli di questo gesto. Dopo averci riflettuto bene, Elsa decide di accettare l’offerta. Severo, Carmelo e Saul si recano alla miniera di nascosto per prelevare dei campioni come prova che le acque sono contaminate. Fernando fa i salti mortali per vendere le proprietà a Madrid e salvare Emilia e Alfonso. Il suo unico obiettivo è rendere felice Maria. Onesimo e Paco firmano un accordo: finalmente sono entrambi soci delle pompe funebre ma purtroppo gli affari non iniziano bene, visto che non è morto ...

