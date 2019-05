Pronostico e info Italia-Portogallo | Europeo under-17 | 13-5-2019

Pronostico Girona vs Levante - La Liga 12-05-2019 e Info : La Liga, 37^ giornata, analisi e Pronostico di Girona-Levante, domenica 12 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Girona-Levante, in programma domenica 12 maggio 2019. Al Estadi Montilvi va in scena una partita che ha davvero tanto da dire sulla classifica finale del torneo. Il Girona, terzultimo, ha bisogno di punti salvezza, il Levante invece vuole la vittoria per allontanarsi ...

Pronostico Sunderland vs Portsmouth - League One Play Off 11-05-2019 e Info : League One, andata Play off, analisi e Pronostico di Sunderland-Portsmouth, sabato 11 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Sunderland-Portsmouth, in programma sabato 11 maggio 2019. E’ tempo di Play off in Inghilterra e anche la League One propone l’interessante sfida tra Sunderland e Portsmouth. Per i Black Cats è l’occasione del ritorno in Championship dopo una ...

Pronostico e info Italia-Spagna - Europeo under-17 - 10-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Spagna, venerdì 10 maggio 2019Pronostico//Italia// Spagna// Under 17// Nonostante il girone di ferro Italia e Spagna arrivano alla terza ed ultima partita con la qualificazione già in tasca, avendo vinto entrambe le loro gare.Gli iberici partono leggermente avvantaggiati, potendo contare su una maggiore differenza reti, e più in generale godono del favore del Pronostico non avendo mai perso ...

Pronostico Viterbese-Monza - finale Coppa Italia di Serie C 8-5-2019 e info : Coppa Italia di Serie C, Pronostico ed analisi di Viterbese-Monza, mercoledì 8 maggio 2019Pronostico//Viterbese// Monza// SerieC// Ultimo atto di questa Coppa Italia di Serie C. Si riparte dal risultato dell’andata, 2-1, che il Monza ha strappato in rimonta con Brighenti e D’Errico dopo il vantaggio castrense firmato da Vandeputte. Per la squadra allenata da Cristian Brocchi potrebbe essere un ottimo trampolino in vista dei playoff. I ...

Pronostico e info Italia-Austria - Europeo under-17 - 7-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Austria, martedì 7 maggio 2019Pronostico//Italia// Austria// Under 17// La seconda partita del girone potrebbe dare già all’Italia le chiavi per la qualificazione ai quarti di finale dopo il brillante esordio contro la Germania (qui la galelry postata sul sito FIGC). Nell’altro match del raggruppamento la Spagna si è liberata in scioltezza (3-0) dell’Austria, ribadendo ancora una volta la sua ...

Pronostico Germania-Italia - Europeo under 17 - sabato 4-5-2019 e info : Europeo under 17, Pronostico ed analisi di Germania-Italia, sabato 4 maggio 2019Pronostico//Germania// Italia// Prende il via in Irlanda l’Europo under-17 (La “culla delle stelle”, qui trovate la cartella stampa), che mette in palio anche cinque posti per i prossimi mondiali di ottobre che si disputeranno in Brasile. Per l’Italia quella contro la Germania è la prima partita del Gruppo D, uno dei più tosti per stessa ammissione del CT ...

Pronostico Melbourne City vs Central Coast Mariners - A-League 26-04-2019 e Info : A-League, 27^ giornata, analisi e Pronostico di Melbourne City-Central Coast Mariners, venerdì 26 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Melbourne City-Central Coast Mariners, in programma venerdì 26 aprile 2019. Melbourne è pronta ad accogliere i Central Coast nel match valido per la 27esima giornata del massimo campionato australiano. Sarà una gara di fine stagione regolare e che vede i ...

Pronostico Watford vs Southampton - Premier League 23-4-2019 e info : Pronostico Watford vs Southampton, recupero 31° di Premier League, 23-4-2019 e infoWatford/Southampton//ANALISI Tornano in campo dopo pochi giorni Watford e Southampton, per quello che è il recupero della 31° giornata non disputato per via della FA Cup. Senza troppe pretese in campionato i ragazzi di Javi Garcia, se non quella di arrivare al top alla finale di coppa, mentre per i Saints questa potrebbe essere l’occasione per chiudere i ...

Pronostico Tigres-Monterrey - CONCACAF Champions League - 24-4-2019 e info : CONCACAF Champions League, Pronostico ed analisi di Tigres-Monterrey, finale di andata mercoledì 24 aprile 2019Pronostico//TIGRES// MONTERREY// Prosegue l’indiscusso dominio che le squadre messicane hanno imposto, ormai dal 2006, sulla Champions League del nord e centro America. A contendersi il titolo ci saranno il Tigres, fermato ad un passo nelle stagioni 2015-2016 e 2016-2017, ed il Monterrey che invece ne ha sollevate tre consecutive ...

Pronostico Ungheria vs Italia under 18 - amichevole 17-4-2019 e info : Amichevoli internazionali, Pronostico, di Ungheria vs Italia under 18, 17-4-2019Penultimo appuntamento stagionale per i giovanissimi azzurri selezionati dal C.T. Franceschini, che chiuderanno poi l’8 maggio prossimo con l’amichevole contro l’Austria (a Codroipo).Sarà un test importante per saggiare il percorso di crescita svolto fin qui dai ragazzi, per di più contro un avversario bello impegnativo come la selezione ungherese.Qui i convocati ...

Pronostico Tondela vs Portimonense - 08-04-2019 - Formazioni e Info : Primeira Liga, 28^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Tondela-Portimonense, lunedì 8 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Tondela-Portimonense, in programma lunedì 8 aprile 2019. Il Tondela per uscire dalla zona retrocessione, il Portimonense per avvicinarsi alla matematica salvezza in Primeira Liga. La sfida del ”Joao Cardoso”, valevole per la 28/a giornata, ...

Pronostico Getafe vs Athletic Bilbao - 07-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Athletic Bilbao, domenica 7 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Athletic Bilbao, in programma domenica 7 aprile 2019. A entrambe le squadre servono punti. Il Getafe è in lotta per uno storico piazzamento in Champions League, come l’Athletic Bilbao che è tornato prepotentemente in lotta per un posto in ...

Pronostico Fiorentina vs Frosinone - 07-04-2019 - Formazioni e Info : Serie A, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Fiorentina-Frosinone, domenica 7 aprile 2019La Fiorentina deve scrollarsi di dosso la mediocrità in cui è piombata. Sono sei le gare senza vittorie dei viola (4-1 a Ferrara), mentre in casa l’ultimo successo è targato 2018, quando è arrivato il successo nel derby. Il Frosinone però non lascerà strada tanto facilmente, visto che i ciociari dopo aver colto l primo successo casalingo, ...

Pronostico Barcellona vs Atletico Madrid - 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Atletico Madrid, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Atletico Madrid, in programma sabato aprile 2019. Il Barcellona, dopo lo spettacolare pareggio per 4-4 sul campo del Villarreal, ospita l’Atletico Madrid nel match che potrebbe chiudere o riaprire il discorso campionato. I blaugrana ...