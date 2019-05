Pronostico Besiktas vs Alanyaspor | Super Lig 13-05-2019 e Formazioni

lanotiziasportiva

(Di domenica 12 maggio 2019)Lig, 32^ giornata, analisi,di, lunedì 13 maggio. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi,della partita, in programma lunedì 13 maggio. Titolo o quinto posto, obiettivi opposti nel match della ”Vodafone Arena” tra ile l’. Serve solo la vittoria alla formazione di Istanbul per cercare di scavalcare il Basaksehir al secondo posto, mentre gli arancioni vogliono concludere la propria stagione tra le prime cinque. Partita aperta anche se ovviamente i favori delsono per la compagine di Senol Gunes. All’andata finì 0-0.Come arrivano?Ilè sempre stato ai margini della lotta al titolo ma il crollo del Basaksehir li ha rimessi in gioco per il secondo posto e addirittura per la vittoria finale. Per ...