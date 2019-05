Playoff NBA 2019 | il punto della situazione nella Western Conference

Playoff NBA : Durant e Cousins verso il ritorno nelle finali di Conference : Golden State Warriors in finale di Conference dopo la vittoria di questa notte contro Houston: Durant e Cousins potrebbero tornare abili ed arruolabili Durant e Cousins potrebbero tornare abili ed arruolabili per le finali di Conference. E’ questa la notizia che tutti i tifosi degli Warriors attendevano di sentire dopo il successo di questa notte contro Houston. La squadra di coach Kerr già fenomenale così com’è, come visto ...

Playoff NBA 2019 : il punto della situazione nella Eastern Conference : Playoff NBA 2019: il punto della situazione nella Eastern Conference Siamo arrivati verso la fine delle semifinali di Conference e le sfide sono davvero avvincenti. Su quattro partite, ben tre si prolungheranno a gara 7! L'unica serie "breve" è stata Milwaukee-Boston, dove la squadra del Wisconsin ha distrutto quella del Massachusetts per 4-1.

Guida ai Playoff NBA : Pronostici 12-13 maggio 2019 : Denver Nuggets – Portland Trail Blazers ore 21:30A un orario decisamente appetitibile si gioca la gara decisiva tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, che sono attualmente sul risultato di 3-3. Difficile prevedere chi porterà a casa la serie, ma per noi sono leggermente più favoriti i Nuggets, nonostante le eccessive difficoltà che stanno trovando contro un avversario sulla carta abbastanza inferiorie come Portland. Pronostico: 1 ...

Playoff NBA - niente gara-7 per i Rockets : Golden State sbanca Houston con un Curry da non credere : Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest grazie ad un Stephen Curry sontuoso che ha sopperito all’assenza di Durant con 33 punti Stephen Curry ha trascinato letteralmente i suoi Golden State Warriors alle finali di Conference ad Ovest (in contumacia di Durant), dove affronterà la vincente della gara-7 tra Portland e Denver. La serata del playmaker in quel di Houston non è stata tutta rose e fiori, basti pensare che il ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State vince gara-6 contro Houston e torna in finale a Ovest : Si è giocata solo una partita nella notte dei Playoff NBA. Malgrado l’assenza di Kevin Durant i Golden State Warriors chiudono la serie di semifinale di Western Conference contro gli Houston Rockets vincendo gara-6 in trasferta per 118-113 grazie soprattutto ai 33 punti di Stephen Curry, che li segna tutti nel secondo tempo malgrado un dito lussato, e con Klay Thompson che aggiunge 27 punti. Durant si era infortunato al polpaccio durante il ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Brad Stevens fa da scudo alla squadra : “è stata tutta colpa mia” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, fa mea culpa dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Milwaukee Bucks che è costata l’eliminazione dai Playoff NBA alla franchigia del Massachusetts Gara-5 della semifinale di Conference fra Bucks e Celtics ha regalato il primo verdetto dei Playoff NBA 2019: Milwaukee è la prima finalista ad Est. Dopo aver perso Gara-1, la squadra guidata da Giannis Antetokounmpo ha messo in fila un poker di vittorie ...

Basket - Playoff NBA : Toronto e Denver battute - sarà gara-7 con Philadelphia e Portland : WASHINGTON - Fattore campo rispettato in gara-6 dei playoff Nba. A Est Philadelphia vince 112-101 e trascina Toronto alla 'bella' visto il 3-3 nella serie. A Ovest, invece, Denver fallisce il match ...

Sono giorni molto interessanti nei Playoff di NBA : Milwaukee, al contrario, ha potuto contrare su una serie di partite eccezionali di Antetokounmpo, considerato da molti il miglior giocatore della stagione e probabilmente il più forte al mondo sotto ...

Sono giorni molto interessanti nei Playoff di NBA : Siamo ai “quarti di finale”: almeno due saranno decisi da una partita secca, e la squadra favorita si è appena ritrovata in grossi guai

Playoff NBA - vincono Philadelphia e Portland - sarà gara 7 con Toronto e Denver : Si decideranno in gara 7 le due semifinali di Conference dei playff Nba Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e Denver Nuggets-Portland Trail Blazers . Stanotte si giocherà, invece, gara 6 fra Golden ...

Playoff NBA - i Sixers ritrovano Ben Simmons nel momento del bisogno : I Philadelphia 76ers non hanno scambiato buona parte dei loro asset per prendere Jimmy Butler e Tobias Harris solo per uscire di nuovo al secondo turno di Playoff. O almeno questo era il mandato del ...

NBA Playoff : Jimmy Butler trascina Philadelphia - Portland e Denver vanno a gara-7 : ROMA - Philadelphia riesce a superare Toronto e portarsi 3-3 nella serie. I Sixers, trascinati da Joel Embiid e Jimmy Butler , vincono 112-101 e pareggiano i conti contro i Raptors: tra meno di 48 ore ...

Playoff NBA - il calendario e gli orari delle finali di conference : Eastern conference " date e orari della finale di conference Gara-1: nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, Milwaukee Bucks vs. Toronto/Philadelphia, ore 2.30 Gara-2: nella notte tra ...

Playoff NBA : Jusuf Nurkic - la sua maglietta è una provocazione per Nikola Jokic : Jusuf Nurkic ha un grande merito: quello di farsi sentire in campo, di incidere volente o nolente anche restando seduto oltre la linea laterale al fianco dei compagni. E così, dopo la maglietta ...