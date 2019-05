Picchia la moglie che lo sgrida perché ubriaco | dopo 4 mesi di matrimonio | denunciato

Picchia la moglie - fermato davanti alla scuola dei figli : VIAREGGIO. Quando gli gridava di non poterne più delle botte, di volerlo lasciare, di voler chiudere quel matrimonio per sempre, lui la minacciava. Le diceva che le avrebbe portato via i figli, che l'...

Campomarino - Picchiava selvaggiamente la moglie : arrestato 38enne bulgaro : Intensi i controlli dei carabinieri del termolese nel corso del ponte del 1 maggio: due denunce e moltissima refurtiva recuperata BASSO MOLISE. Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri di Campomarino ...

Pozzuoli - tampona l'auto della ex moglie e Picchia l'amico al volante : arrestato : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un 54enne di Quarto già noto alle forze dell'ordine e ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della ex moglie 51enne. Percorrendo ...

Picchiava e umiliava la moglie - arrestato marito violento nel Napoletano : Condotte violente e vessatorie nei confronti della moglie: con questa accusa un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a San Vitaliano. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia ...

Picchia e segrega la moglie per due anni perché ha perso il bambino : 'È colpa tua' : MONZA - Per due anni ha Picchiato e segregato la moglie 'colpevole' di aver avuto un aborto spontaneo . Per questo un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla donna, una 43enne italiana,...

Violenza in famiglia. Settantenne Picchia la moglie sulla testa con la scopa : Il marito ha afferrato il manico della scopa e con il bastone ha colpito in testa la moglie , che è poi caduta a terra fratturandosi un polso. Questa la dinamica di una lite domestica tra due anziani ...

Genova. Picchia la moglie - distrugge casa e poi minaccia gli agenti : bloccato col taser : A Genova un 40enne ha aggredito e Picchiato la moglie e all'arrivo della polizia ha minacciato gli agenti lanciandogli contro una bicicletta e altri oggetti. I poliziotti per fermarlo hanno utilizzato per la prima volta il taser. Arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.Continua a leggere

Picchia la moglie e minaccia i poliziotti - fermato con il taser : Ha Picchiato la moglie perché geloso, ha distrutto casa e minacciato di morte i poliziotti. È stato necessario il taser, l'arma che immobilizza sparando dardi, per bloccarlo: è la prima volta a Genova.

Picchia moglie e minaccia polizia - fermato con taser : Ha aggredito e Picchiato la moglie e all'arrivo della polizia ha minacciato gli agenti che hanno utilizzato per la prima volta il taser, in dotazione alle forze dell'ordine anche a Genova nell'ambito ...

Picchia la moglie - fermato con il taser : ANSA, - GENOVA, 14 APR - Ha Picchiato la moglie perché geloso, ha distrutto casa e minacciato di morte i poliziotti. E' stato necessario il taser, l'arma che immobilizza sparando dardi, per bloccarlo: ...

Picchia la moglie - fermato con il taser : GENOVA, 14 APR - Ha Picchiato la moglie perché geloso, ha distrutto casa e minacciato di morte i poliziotti. E' stato necessario il taser, l'arma che immobilizza sparando dardi, per bloccarlo: è la ...

Catania - Picchiava la moglie costringendola a compiere molestie sul figlio : arrestato : Due anni d’inferno, in cui il marito le aveva fatto subire ogni nefandezza, riducendola al ruolo di donna oggetto, privata di ogni dignità anche nel ruolo di madre, oltre che di moglie. Ad un certo punto, dopo l’ennesimo abuso, finalmente la protagonista di questa storia – una quarantenne di Catania – ha trovato la forza di reagire e si è recata dai Carabinieri per denunciare il consorte, di 36 anni. La donna ha così potuto raccontare in lacrime ...

Picchiava moglie davanti figli - arrestato : CATANIA, 12 APR - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania su disposizione della Procura per maltrattamenti e abusi in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza sessuale. ...

Picchiava moglie davanti figli - arrestato : ANSA, - CATANIA, 12 APR - Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania su disposizione della Procura per maltrattamenti e abusi in famiglia, lesioni personali aggravate, violenza ...