Passato e Presente | la dinastia dei Severi

Passato e Presente : gli attentati al Duce : Dominatore incontrastato della macchina organizzativa del regime e del partito, Benito Mussolini è ovunque. La sua onnipresenza contribuisce, con i suoi riti e con i suoi simboli, ad accrescere il culto del capo, al punto tale che le masse iniziano ad attribuirgli qualità straordinarie, addirittura mitiche. Ma dopo l’affare Matteotti, qualcuno, non più abbagliato dal mito del Duce, inizierà a pensare ad atti cruenti a danno di Benito Mussolini. ...

Il Pianeta Rosso tra Passato e presente : scoperto nuovo ciclo dell’acqua su Marte : Miliardi di anni fa, Marte era un mondo ricco di acqua. La superficie del Pianeta Rosso era irrigata da diversi fiumi, ed esisteva persino un vasto oceano marziano. Da allora – spiega Global Science – il nostro vicino planetario è cambiato drammaticamente: gli scienziati hanno ormai dimostrato che ancora oggi esiste acqua intrappolata nei meandri marziani, ma siamo ben lontani dall’abbondanza liquida del giovane mondo Rosso. Nel ...

Rai3 : “Passato e presente” - Superga - la fine del Grande Torino : Il professor Paolo Colombo e Paolo Mieli ripercorrono la storia del Grande Torino a “Passato e Presente“, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Sono le 17.04 del 4 maggio 1949. L’aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sulla collina della Basilica di Superga. Scompare l’intera squadra. Una tragedia, che colpisce al cuore non solo la città di ...

Aumenti stipendi scuola : facciamo il punto su Passato - presente e futuro : In questi giorni si fa un gran parlare degli Aumenti degli stipendi della scuola. A leggere i titoli dei giornali sembrerebbe quasi un regalo in arrivo. Ma cerchiamo di comprendere la situazione in maniera obiettiva, fra passato presente e futuro. Il passato degli stipendi scuola Se si guarda l’andamento degli stipendi della PA nell’arco degli ultimi 10 anni, si scopre che la scuola ha visto diminuire gli importi notevolmente. Abbiamo già ...

Passato e Presente : Fiume e l’epurazione di Tito : Le vittime delle foibe, l’esodo giuliano–dalmata e le vicende storiche che hanno sconvolto il confine orientale italiano, durante e dopo la fine del Secondo conflitto mondiale. Temi affrontati dal professor Raul Pupo e da Paolo Mieli nell’appuntamento con “Passato e Presente” il programma di Rai Cultura in onda sabato 27 aprile alle 20.30 su Rai Storia. Orrori per molti anni confinati nell’oblio, ma anche violente trasformazioni operate ...

Il viaggio nel tempo di Nikola Tesla : Ho visto il Passato - il presente e il futuro : Il viaggio nel tempo di Nikola Tesla: Ho visto il passato, il presente e il futuro L’idea che gli esseri umani sono in grado di viaggiare nel tempo ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Se guardiamo indietro nel tempo, troveremo numerosi testi che possono essere interpretati come una prova del […] L'articolo Il viaggio nel tempo di Nikola Tesla: Ho visto il passato, il presente e il futuro ...

Storia - “Passato e Presente” : l’enigmatico imperatore Diocleziano : Gaio Aurelio Valerio Diocleziano si proclama imperatore, davanti alle truppe, il 20 novembre del 284 d.C., durante la crisi politica del III secolo, segnata da cinquant’anni di anarchia militare. A “Passato e Presente” – programma di Rai Cultura in onda lunedì 15 aprile alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia – Paolo Mieli, insieme a tre giovani storici, ne parla con il professor Umberto Roberto. Per gestire l’enormità ...

Storia - “Passato e Presente” : i ragazzi di Villa Emma : Il 17 luglio 1942 un treno si ferma alla stazione di Nonantola, piccolo paese in provincia di Modena. Scendono 40 ragazzi, accompagnati da 9 adulti. Sono ebrei, tedeschi e austriaci in fuga dalle persecuzioni razziali naziste. Il Reich ha smembrato le loro famiglie, deportato e ucciso i loro genitori. Per scampare allo stesso destino, i fuggitivi cercano di raggiungere con ogni mezzo possibile la Palestina, da anni meta designata ...

Passato e Presente : i servi della gleba : “La casa di Dio che si crede una, è dunque divisa in tre: gli uni pregano, gli altri combattono, gli altri infine lavorano. Coloro i quali lavorano sono chiamati servi”. Questo passo dello storico Adalberone di Laon restituisce un’immagine della società intorno all’anno Mille, uno specchio abbastanza fedele della cosiddetta “prima età feudale”. Ne parlano lo storico medievista Alessandro Barbero e Paolo Mieli a “Passato e Presente”, ...

Foto dalla première de Il Trono di Spade 8 - Passato e presente sul red carpet con effetto nostalgia : Si è tenuta stanotte a New York la première de Il Trono di Spade 8. L'evento, organizzato alla Radio City Music Hall, ha riunito tutto il cast della serie, tra vecchi e nuovi attori, che sul red carpet hanno sfilato creando un effetto nostalgico tra i fan. La serata è stata anticipata al Rockefeller Center, dove la HBO ha installato una gigantesca statua dorata che rappresenta il fantomatico Trono. Le star dello show fantasy si sono alternate ...

Decennale Terremoto - "Fatti di Memoria" presidio permanente tra Passato - Presente e Futuro : L'Aquila - Un presidio in centro storico, Via Verdi, n. 6, organizzato da un gruppo di associazioni del territorio, che rimarrà aperto dal 30 marzo al 6 aprile per narrare dieci anni dal sisma “fatti alla mano”, per rinnovare l’appello a investire in prevenzione, per aver cura che la memoria preservi il Futuro. È anche e soprattutto una proposta per domani: un luogo aperto, accogliente e vivo per continuare a testimoniare, per ...

Verona - corteo femminista e arcobaleno : “Visione ancorata al Passato. Hanno paura di noi ma siamo il presente” : “siamo 100mila!” scrive l’associazione femminista “Non una di Meno” sul proprio profilo Twitter a proposito del grande corteo di Verona, che contesta il Congresso delle Famiglie. Le ultime stime della Questura, a corteo in corso, parlano di almeno 25mila partecipanti, un dato che però potrebbe essere rivisto. “siamo la luna che muove le maree e cambieremo il mondo con le nostre idee”, è scritto ancora di ...

