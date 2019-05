Papa ordina 19 nuovi sacerdoti

Francesco celebra a San Pietro in Vaticano la messa per lezioni dei. Sono 19 i diaconi che partecipano alla solenne cerimonia. "Non sporcatevi con interessi meschini", ha detto ilai neo. "Considerate che esercitando il ministero della Sacra dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico maestro. Questa non è un'associazione culturale, questo non è un sindacato: voi sarete partecipi del mistero di Cristo".(Di domenica 12 maggio 2019)