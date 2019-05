Paolo Arata ha raccontato per la prima volta come ha conosciuto Armando Siri 

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) "Non ho nella Lega alcun ruolo politico", "non sono amico di Matteo Salvini. L'ho incontrato solo unain occasione del convegno al quale ero stato invitatorelatore insieme ad altri sette esperti, proprio per le conoscenze tecniche che ho nel settore energetico e ambientale". E infine: "non ho amici nella Lega". In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera,, l'imprenditore indagato per corruzione con il sottosegretario leghistaSiri, costretto poi a lasciare il governo, continua negare ogni accusa: "Quando vedranno i miei telefoni e i computer, ma soprattutto quando esamineranno i miei conti correnti, si renderanno conto che io non ho commesso alcun reato". Accanto al suo avvocato Gaetano Scalise, ripete che "da questa storia uscirò pulito. Sono accuse che feriscono me, e la mia famiglia". Sui rapporti conSiri,spiega: "Ho sempre ...

