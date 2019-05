Palermo | il convegno dei terrapiattisti Il fisico Lillo | Teorie false | vi spiego

Terrapiattismo - convegno a Palermo : “Non molto tempo fa esistevano giganti - gli scheletri sono stati fatti sparire” : “Le radici dei giganti sono antichissime. Si pensa siano nati dall’ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri“: lo ha dichiarato Albino Galuppini, tra gli organizzatori del convegno dei terrapiattisti che si tiene oggi a Palermo. “E’ esistito un regno di Tartaria nell’attuale Russia e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perché dopo ...

Terrapiattisti - scintille durante il convegno a Palermo : “Bisogna rottamare tutta la scienza” : Non mancano i momenti di tensione nel corso del convegno sui Terrapiattisti in corso a Palermo. Quando uno dei relatori, Albino Galuppini dice che ‘‘il sole, piccolo piccolo, gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni”, uno dei partecipanti, un fisico, gli chiede: ”Percorre la spirale in base a quale principio?’‘. A rispondere è un ‘terrapiattista’: ...

Palermo - convegno dei terrapiattisti : 'Gli astronauti sono attori e la Nasa è Disneyland' : Nella giornata di oggi, 12 maggio, è in programma un convegno in cui i terrapiattisti parleranno delle loro convinzioni e daranno risposta alle domande che verranno loro poste. Gli argomenti principali si incentreranno sulla forma della Terra, sul fatto che secondo loro l'uomo non è mai andato sulla Luna e che il Sole è molto vicino al nostro pianeta e sia in realtà molto piccolo, come una specie di lampadina. Per partecipare al convegno ...

Terrapiattismo : tra seguaci e scettici al via il convegno a Palermo : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Mi affascina la loro tesi della terra piatta, perché hanno delle dimostrazioni empiriche interessanti. Io ci credo e sono qui per questo". Eliana Urbano Raimondi, nella vita si occupa di allestire mostre ma oggi si trova a Palermo per seguire il convegno organizzato d

Terrapiattisti - il convegno a Palermo : “Lo sbarco sulla luna? Finzione”. E pure i giornalisti devono pagare per partecipare : “Lo sbarco sulla luna è una finzione. La Nasa non è mai stata nello Spazio. Forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte”. Ad esserne convinto è Calogero Greco, uno degli organizzatori del convegno nazionale dei Terrapiattisti che si terrà domani a Palermo. Nel corso dell’incontro verranno presentate diverse teorie che ruotano intorno alla convinzione che la Terra non sarebbe sferica bensì una superficie ...

A Palermo il convegno internazionale dei terrapiattisti - atteso anche Grillo “ma è meglio se non viene” : “Beppe Grillo tempo fa aveva annunciato la sua presenza ma fino ad oggi non ci ha dato alcuna conferma. Se dovesse venire potrebbe non avere più spazio nella sala conferenze perché ci sono solo cento posti e i posti, tutti a pagamento, sono quasi tutti assegnati. In ogni caso, farebbe bene a non venire perché non ha rispettato i venti punti iniziali del Movimento cinque stelle e siamo molto delusi…“. E’ quanto dichiarato ...

Convegno terrapiattisti a Palermo - Agostino Favari : 'Orizzonte piatto' - : La prima riunione a livello italiano è in programma per il prossimo 12 maggio nella città siciliana. Intanto uno dei relatori, in un'intervista, spiega: "Credere alla terra sferica è una disgrazia"

Palermo - convegno dei terrapiattisti il 12 maggio : 'Galileo ha sbagliato' : Sta suscitando curiosità la notizia che arriva da Palermo, annunciata da qualche giorno dai terrapiattisti. Il prossimo 12 maggio, presso l'Hotel Garibaldi del capoluogo siciliano, si terrà un convegno dal titolo "Terra piatta-tutta la verità". Nel corso dell'evento, i sostenitori della teoria secondo la quale la Terra non sarebbe un'ellissoide ma una superficie piatta, intendono dimostrare che scienziati del calibro di Galileo Galilei avrebbero ...

Terrapiattisti - a Palermo il primo convegno : dal “dimenticato impero dei giganti” all'”egocentrismo della stella polare” - ecco il programma : Terrapiattisti di tutto il mondo (piatto), unitevi! La data da segnarsi è il 12 maggio 2019. Il luogo prescelto è l’Hotel Garibaldi di Palermo. Terra piatta: tutta la verità è invece il titolo del convegno che si svolgerà in due sessioni, mattina e pomeriggio, e che vedrà avvicendarsi ben 4 relatori per dodici tematiche in esame. L’apertura delle nove del mattino con Agostino Favari è la parte più pragmatica della giornata terrapiattista. Con ...

Terrapiattisti - il primo convegno a Palermo : 'La verità deve diffondersi' Dalla Tartaria alla Stella Polare : il programma : L'obiettivo dei Terrapiattisti in realtà, da ciò che si legge nel post, non è quello di convincerci che la terra è piatta anziché sferica, ma di 'migliorare il mondo raggiungendo un mondo di felicità'...