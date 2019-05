Omertà come nel nazismo | il Nyt contro l' infermiere killer e sanità tedesca

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Trecento vittime innocenti: potrebbe essere questo il bilancio del cosiddetto “angelo della morte” tedesco Niels Högel:40enne, condannato a due ergastoli per aver commesso due omicidi e aver avuto un ruolo in altri quattro. Fino ad ora, Högel ha ammesso di aver assassinato 43 pazienti, senza escludere di averlo fatto con altri 53, negando invece ogni responsabilità in altri cinque casi.La vicenda dell’uomo aveva fatto scalpore già nel 2017, ma oggi a far parlare di lui è un articolo del New York Times in cui Melissa Eddy afferma: ”È lecito domandarsi se la stessa obbedienza alla gerarchia e l’ossessione delle procedure che a suo tempo facilitarono i crimini nazisti, abbiano consentito all’di uccidere impunemente per così tanto tempo”.Il bilancio prospettato dagli inquirenti ...

