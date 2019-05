Olimpiadi 2026 | Malagò | obiettivo 24 giugno | partita da vincere

Olimpiadi 2026 - si decide al fotofinish : scende in pista Tomba : Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ndr , ha detto che sarò io. L'amministratore delegato, invece, sarà un manager con skills internazionali ...

Olimpiadi 2026 - Malago spinge Milano-Cortina 'Squadra compatta - se vinciamo io capo comitato : Perché oltre alle ricadute che già conosciamo, dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi abbiano un effetto di promozione su tutto il mondo sportivo, che deve essere sempre più accessibile a tutti, in ...

Olimpiadi 2026 : Giorgetti : nostro punto di forza è sostegno popolare : "La gente italiana vuole le Olimpiadi: questo e' il punto di forza di Milano-Cortina". Queste le parole del sottosegretario a presidenza del Consiglio

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò rivela : “Alberto Tomba sarà il nostro testimonial a Losanna per la candidatura di Milano-Cortina” : Il 24 giugno si avvicina. A Losanna (Svizzera) si deciderà a chi spetti ospitare i prossimi Giochi Olimpici Invernali 2026. La candidatura di Milano-Cortina sembra avere i favori del pronostico anche se nelle ultime settimane il sostegno politico del governo svedese nei confronti di Stoccolma ha rafforzato la posizione della città scandinava. Fatta questa premessa, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato che nella cerimonia, che ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Olimpiadi 2026 - fra Milano e Stoccolma sfida infinita : Milano, 6 maggio 2019 - Un 'altra tappa intermedia verso il traguardo finale. Il sindaco Giuseppe Sala avverte che domani è prevista « una conference call con il Cio , il Comitato olimpico ...

Olimpiadi invernali dei sordi. Prove generali per Paralimpiadi del 2026 : Dal 12 al 21 dicembre 2019 la Valtellina e la Valchiavenna ospiteranno le Winter Deaflympics 2019, le Olimpiadi invernali dei

Olimpiadi Invernali 2026 : il governo svedese appoggia la candidatura di Stoccolma-Are : Arrivano novità dalla Svezia in relazione alla candidatura di Stoccolma e Are per le Olimpiadi Invernali del 2026: il governo del Paese scandinavo ha formalizzato il suo sostegno in termini di garanzie finanziarie per arrivare all’organizzazione dei Giochi in terra svedese. In attesa della decisione del CIO, che avverrà il 24 giugno a Losanna, monta la fiducia nel team di Stoccolma-Are, benché la Svezia mai abbia ospitato i Giochi Olimpici ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Dorothea Wierer : “Una grande occasione per il nostro Paese” - Sofia Goggia : “L’italianità è già un valore sopra tutto” : Cresce l’attesa per la decisione del Cio sula sede delle Olimpiadi Invernali 2026, con la candidatura italiana di Milano e Cortina contro quella svedese di Stoccolma e Are. La scelta verrà effettuata il prossimo 24 giugno a Losanna e sono numerosi gli interventi da parte degli sportivi azzurri in sostegno al progetto. In tal senso oggi, a margine della cerimonia di premiazione delle Fiamme Gialle svoltasi a Roma, Dorothea Wierer e Sofia Goggia ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Fatta una bellissima figura col Cio. Giochiamo la nostra partita e vinciamo” : Giovanni Malagò è parso estremamente soddisfatto per l’esito della visita dei delegati del Cio. La Commissione di Valutazione, infatti, ha giudicato in maniera positiva la candidatura di Milano e Cortina d’Ampezzo per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026, il Bel Paese ha ricevuto importanti complimenti dopo i sopralluoghi effettuati nelle sedi di gara settimana scorsa e oggi il Presidente del Coni è intervenuto in merito alla ...

Sondaggi politici : Olimpiadi invernali 2026 promosse da italiani e milanesi : Sondaggi politici: Olimpiadi invernali 2026 promosse da italiani e milanesi La maggioranza degli italiani e dei milanesi benedice le Olimpiadi invernali 2026. E’ un plebiscito quello che arriva da un Sondaggio commissionato dal Comitato olimpico internazionale sul gradimento dei giochi. Tra i tanti vantaggi che le Olimpiadi potrebbero portare con sè, italiani e milanesi indicano come principali la spinta all’economia e al ...

Olimpiadi 2026 - CIO 'CANDIDATURA MILANO-CORTINA E' SOLIDA' : 'I dati sul consenso alle OLIMPIADI sono un grande monito al mondo politico, non c'è più alcun dubbio su dove stiano i cittadini rispetto ai Giochi', ha sottolineato il governatore della Regione ...