Oggi non è solo la festa della Mamma | ma anche la giornata mondiale delle matematiche

dilei

(Di domenica 12 maggio 2019) “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” affermava Rita Levi Montalcini, e come non poter concordare con lei? In fondo èaffidandoci a noi stesse e alle nostre capacità che giorno dopo giorno, ci mettiamo alla prova sfidando limiti e pregiudizi. Siamo mamme, figlie, amiche, amanti, siamo donne di scienza, siamo, 12 Maggio 2019, noi donne festeggiamo la prima. E non è un caso che sia stato scelto proprio questo giorno:infatti sarebbe stato il compleanno di Maryam Mirzakhani, la prima donna ad aver ottenuto la medaglia Fields nel 2014. La medaglia Fields è uno dei più importanti riconoscimenti del settore che viene assegnato ai migliori matematici del mondo over 40 ogni 4 anni. Nel 2018 a meritare tale premio è stato l’italiano Alessio Figalli. La ...

mante : ll capo della Polizia Gabrielli intervistato oggi dal Corriere sul famoso tweet in risposta a Saviano. Dalla repubb… - Pontifex_it : Chiediamo oggi la grazia della docilità alla voce del Signore e del cuore aperto al Signore; la grazia di non spave… - ricpuglisi : +++ BORGHI E BAGNAI NON DEVONO VEDERE QUESTI DATI +++ Incremento dei follower di 'economisti' ed economisti, dal l… -