Noemi migliora ancora Per lei inizia la riabilitazione

"Sono Noemi - che ci faccio qui?". La bimba ferita a Napoli migliora : “Mamma, mamma”, ha detto Noemi appena riaperti gli occhi mentre nel reparto rianimazione dell’Ospedale Santobono si levava un applauso commosso. Le condizioni della bimba ferita di 4 anni ferita durante un agguato di camorra venerdì scorso a Napoli migliorano: ne parla oggi Il Mattino.″È stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, ...

13 : 35 | Sparatoria a Napoli - lieve miglioramento per Noemi : 09.05.2019 - "lieve graduale miglioramento della funzione respiratoria" per la piccola Noemi: lo rende noto l'ospedale Santobono dopo i nuovi esami cui è stata sottoposta la bimba ferita gravemente nella Sparatoria di venerdì. "Il nuovo quadro clinico - si legge nel bollettino medico - ha reso possibile la riduzione dell'apporto di ossigeno mediante ventilazione. Continua la sedazione profonda e la prognosi permane riservata".

Napoli - la piccola Noemi non migliora : «Un polmone è compromesso» : Non ci sono significativi miglioramenti clinici ma la situazione di Noemi non peggiora. E questo è già da considerare una elemento positivo. Noemi è stabile, riposa sedata,...

