New Amsterdam 2019 anticipazioni puntata 19 maggio | Max e Helen troppo vicini?

New Amsterdam segue le orme di Grey’s Anatomy con un pericoloso blackout : anticipazioni 19 maggio : Chi non si ricorda il tremendo e dannoso blackout di Grey's Anatomy alzi la mano perché saranno quelle le emozioni e le paure che verranno a galla leggendo le anticipazioni dei nuovi episodi di New Amsterdam. Il medical drama tornerà su Canale 5 questa domenica e la prossima ancora con ben tre episodi in onda fino a che gli episodi si sdoppieranno facendo slittare il finale di stagione al prossimo 2 giugno. Max è chiamato a combattere il suo ...

New Amsterdam sesta puntata : trama e anticipazioni 12 maggio 2019 : NEW Amsterdam sesta puntata. Torna in chiaro su Canale 5 la prima stagione della serie tv targata NBC con il sesto appuntamento domenica 12 maggio 2019. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING New Amsterdam sesta puntata: trama e anticipazioni 12 maggio 2019 New Amsterdam sesta puntata – episodio 13 Depressione. Max comprende che molti dipendenti dell’ospedale svolgono lavori obsoleti e ...

New Amsterdam - anticipazioni episodi di domenica 12 maggio 2019 : Dopo l’esordio di domenica scorsa, va avanti su Canale 5 l’appuntamento con il medical drama New AMSTERDAM. Stasera, domenica 12 maggio, vedremo in prima visione assoluta su Canale 5 tre nuovi episodi del telefilm. Ecco anticipazioni e trame ufficiali: NEW AMSTERDAM, episodio “DEPRESSIONE” Max Goodwine si rende conto che molti dipendenti dell’ospedale svolgono lavori obsoleti e quindi decide di ricollocarli. Bloom viene convocata da Iggy ...

Programmi tv di domenica 12 maggio - New Amsterdam su Canale 5 - NCIS e FBI su Rai 2 : Programmi tv di domenica 12 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Che Tempo che Fa (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 NCIS 16×07 1a Tv + FBI 1×08 1aTv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Un giorno in pretura Canale 5 ore 21:25 New Amsterdam 1×13-14-15 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Continuavano a chiamarlo Trinità Italia 1 ore 21:20 Le Iene La7 ore 20:30 Non è L’Arena Tv8 ore ...

New Amsterdam su Canale 5 - tre episodi in onda domenica 12 maggio : New Amsterdam su Canale 5 tre episodi domenica 12 maggio Tre nuovi episodi tra le 21:30 e 00:00 su Canale 5 per New Amsterdam in prima tv assoluta. In onda gli episodi 13-14-15 della prima stagione della serie, in onda negli USA su NBC e già rinnovata per una seconda stagione. Depressione è il titolo dell’episodio 1×13 (The Blues), in cui la dottoressa Bloom si rivolge al dottor Frome per essere valutato e si apre sulla sua famiglia ...

New Amsterdam - Max è ancora terrorizzato dal cancro : anticipazioni puntata 12 maggio : Domenica 12 maggio, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25, torna la nuova serie medical prodotta dalla NBC che vede Ryan Eggold protagonista nei panni del dottor Max Goodwin. Il serial torna in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset dopo una lunga pausa invernale perché la prima metà degli episodi sono già andati in onda anche in Italia (e da noi sono ripartiti la settimana scorsa, il 5 maggio). New Amsterdam, puntata domenica 12 maggio: ...

Anticipazioni di New Amsterdam 2° appuntamento : Goodwin teme la morte : Il 12 maggio andrà in onda una nuova puntata di "New Amsterdam", le vicende del più famoso ospedale di New York continuano. Si tratta della prima stagione in quanto, così come è capitato in America, la prima stagione della serie è stata divisa in due parti. La seconda puntata di questa seconda tranche di messa in onda televisiva, si divide in tre episodi e verrà trasmessa anche diretta streaming su Mediaset Play, oltre ad essere mandata in onda ...

New Amsterdam - anticipazioni 12 maggio : Max in crisi - Sharpe vuole adottare una bambina : Domenica 12 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di New Amsterdam, la serie tv americana incentrata sulla vita di Max Goodwin, un dottore malato di cancro. Negli episodi 13-14-15 tratti dalla prima stagione del medical drama americano, il protagonista sarà messo di fronte alle sue paure, mentre la vicedirettrice Sharpe si attaccherà ad una bambina abbandonata. New Amsterdam: Bloom vittima di sensi di colpa Le anticipazioni di New ...

New Amsterdam - Seconda Puntata : Max ha Paura di Morire! : New Amsterdam, trama Seconda Puntata: Bloom deve iniziare la difficile terapia di disintossicazione che la costringe a fare i conti con il suo passato. Helen potrebbe realizzare un suo grande sogno da mamma! I nuovi episodi di New Amsterdam, in onda su Canale 5, non hanno tradito le attese ed hanno acceso le curiosità di tutti gli appassionati. Lo stato di salute di Goodwin tiene in apprensione tutto l’ospedale anche se Max non intende far ...

Fazio batte Iene e New Amsterdam. Bene Giletti - crolla Petrelluzzi - : Aprendo e rimanendo a lungo con Luigi Di Maio, e poi occupandosi, oltre che dell'attualità politica, di un venditore di successo, dei casi di Imane Fadil, Giletti ha intervistato anche la mitica ...

Ascolti tv 5 maggio 2019 : New Amsterdam parte bene ed emoziona : Ascolti tv domenica 5 maggio 2019: la seconda stagione di New Amsterdam emoziona e parte bene La nuova stagione di New Amsterdam è appena cominciata ed ha già emozionato il pubblico. I telespettatori sono stati accolti da delle scene davvero commoventi, quelle del dottor Max Goodwin mentre combatte la sua più grande battaglia contro il […] L'articolo Ascolti tv 5 maggio 2019: New Amsterdam parte bene ed emoziona proviene da Gossip e Tv.

Ascolti Tv Domenica 5 maggio - il ritorno di New Amsterdam 11% tra Le Iene 13.4% - Fazio 15.9/13.4% e NCIS : Ascolti Tv Domenica 5 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.944 milioni e 15.9% Il Tavolo di CTCF – milioni e 13.4% Canale 5 – New Amsterdam 1×10-11 1a Tv – 2.34 milioni e 11% Italia 1 – Le Iene (ant. 21:07-21:43 poi 21:43 – 1:15) – 2/2.176 milioni e 8.2/13.4% Rai 2 – NCIS 16×06 1a Tv + FBI 1×07 1aTv– 1.81 + 1.62 ...

Ascolti TV | Domenica 5 maggio 2019. Fazio 15.9%-13.4% - New Amsterdam 11%. Record Iene (13.4%) : Alessia Marcuzzi ospite di Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 5 maggio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.944.000 spettatori pari al 15.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 in prima visione assoluta New Amsterdam, con tre episodi, ha raccolto davanti al video 2.340.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...