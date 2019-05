NBA – I Lakers hanno un nuovo coach | raggiunto un accordo con Vogel

Mercato NBA - i Los Angeles Lakers tengono a colloquio Frank Vogel : Dopo che le trattative con Tyronn Lue sono definitivamente saltate, i Los Angeles Lakers devono per forza di cose spostare la loro concentrazione su altri candidati. E i gialloviola non hanno perso ...

NBA – Clamoroso in casa Lakers : Jeanie Buss sta pensando di cedere LeBron James! [VIDEO] : Dopo il mancato arrivo di Tyronn Lue, Jeanie Buss potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James In casa Lakers la situazione non è delle migliori. Il malcontento per non essere arrivati ai Playoff NBA si fa ancora sentire e sono già saltate diverse teste ‘responsabili’ di questo fallimento, da coach Luke Walton al plenipotenziario Magic Johnson. Il prossimo che potrebbe lasciare L.A. potrebbe essere ...

NBA - Tyronn Lue rompe coi Lakers : trattative arenate - si fa avanti l’ipotesi Kidd : Tyronn Lue ed i Los Angeles Lakers non hanno trovato l’accordo per quanto concerne la durata del contratto del tecnico Il prossimo allenatore dei Los Angeles Lakers non sarà Tyronn Lue. Le parti, dopo una lunga trattativa, sono giunte alla rottura definitiva nelle scorse ore. Il Los Angeles Times ha infatti rivelato che lo staff di Lue ha comunicato di non essere più interessato alla panchina a seguito di qualche incidente di ...

Mercato NBA - Tyronn Lue non sarà l'allenatore dei Los Angeles Lakers : Proprio quando sembrava che mancassero solo i dettagli, l'accordo tra i Los Angeles Lakers e coach Tyronn Lue è clamorosamente saltato. Secondo quanto riportato da diversi media americani le parti non ...

NBA – Tyronn Lue principale candidato alla panchina dei Lakers : nei prossimi giorni l’offerta ufficiale : I Los Angeles Lakers pronti ad andare ‘all-in’ su Tyronn Lue: nei prossimi giorni verrà presentata l’offerta ufficiale per il posto di nuovo allenatore della franchigia giallo-viola Dopo la disastrosa regular season che ha lasciato i Los Angeles Lakers fuori dai Playoff e si è portata via con sè il dimissionario Magic Johnson e l’esonerato Luke Walton, la franchigia losangelina prova a mettere insieme i pezzi del ...

NBA - Monty Williams è il nuovo allenatore dei Phoenix Suns : i Lakers verso Tyronn Lue? : Un'altra panchina NBA vacante ha trovato il suo nuovo proprietario: dopo la firma di Luke Walton a Sacramento, anche i Phoenix Suns hanno annunciato l'erede di Igor Kokoskov, licenziato a fine anno ...

NBA - Monty Williams coach dei Suns. Lakers a Lue? : The Suns have agreed to terms with Monty Williams to become the 20th head coach in franchise history! pic.twitter.com/Wm7tU8agIX - Phoenix Suns, @Suns, May 3, 2019 Monty Williams ha preferito i Suns ...

NBA - LeBron James in rotta con i Los Angeles Lakers? 'Non è vero niente' : Se seguite LeBron James su Instagram come fanno altre 48,7 milioni di persone, saprete bene che al Re piace condividere nelle sue stories gli allenamenti in palestra, spesso accompagnati da una ...

NBA - caccia al nuovo allenatore : i Lakers hanno intervistato anche Jason Kidd : Si aggiunge un nome nuovo, ma neppure troppo, ai pretendenti alla panchina dei Lakers: Jason Kidd " ex allenatore di Brooklyn e Milwaukee " ha sostenuto lunedì scorso un colloquio secondo più fonti ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza sul suo addio ai Lakers : “continuo ad aiutarli - vi spiego la situazione” : Magic Johnson fa chiarezza in merito al suo addio ai Los Angeles Lakers: l’ex gm giallo-viola spiega di essere rimasto vicino alla franchigia, nonostante non ricopra più alcuna carica all’interno della società Nelle scorse settimane, Magic Johnson ha sorpreso l’intero mondo NBA annunciando l’addio ai Lakers. Il presidente giallo-viola non aveva mai dato segnali riguardanti un possibile addio e, nonostante la stagione appena ...

NBA - Lakers-Lue : contatto per la panchina : contatto. Ty Lue è ufficialmente un pretendente alla panchina dei Lakers, dopo l'incontro col g.m. Rob Pelinka andato in scena oggi in California. Il 41enne coach che ha vinto il titolo 2016 con ...

NBA – Los Angeles Lakers - Tyronn Lue e Monty Williams candidati per il posto di nuovo allenatore : I Los Angeles Lakers riducono a due il numero dei candidati per sostituire l’esonerato Luke Walton: il nuovo allenatore sarà uno fra Tyronn Lue e Monty Williams La stagione dei Los Angeles Lakers è stata un fallimento su tutta linea. La franchigia losangelina non è riuscita ad affiancare una seconda stella a LeBron James, nè in estate, nè prima della trade deadline; ha visto sgretolarsi l’armonia presente nello spogliatoio dopo ...

Mercato NBA - i Lakers fissano gli appuntamenti con Tyronn Lue e Monty Williams : Se Luke Walton ci ha messo meno di 24 ore a trovare una nuova panchina in NBA, i Los Angeles Lakers non vogliono essere da meno per trovare il loro nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ESPN, ...

NBA – Lakers - Tyson Chandler rimanda il ritiro : ancora una stagione - poi sarà addio : Tyson Chandler rimanda il suo ritiro alla prossima stagione: il centro dei Lakers convinto di voler giocare ancora un anno prima dell’addio Nonostante i 37 anni d’età, Tyson Chandler ha ancora voglia di dire la sua in NBA. Il centro classe 1982, che ha chiuso l’attuale stagione con i Lakers, giocando 48 gare, ha spiegato di voler giocare ancora una stagione prima di ritirarsi definitivamente. Dave McMenamin di ESPN ha ...