NBA – C’è Daenerys del Trono di Spade a bordo campo | la mascotte Rockets si inchina | il

NBA – Ettore Messina nel mirino dei Cleveland Cavaliers : c’è il via libera di coach Popovich : Ettore Messina fra i candidati al posto di nuovo coach dei Cleveland Cavaliers: l’ex ct della Nazionale italiana riceve l’ok di Gregg Popovich per trattare Dopo l’eliminazione al primo turno dei Playoff NBA, i San Antonio Spurs si possono dedicare alla programmazione della prossima stagione. La franchigia texana ha confermato Gregg Popovich, mentre potrebbe veder partire Ettore Messina. Secondo il New York Time sinfatti, ...

Skirvin Hotel - l’albergo che terrorizza l’NBA! Il racconto shock di Tim Hardaway Jr : “un urlo raccapricciante - c’era un fantasma” : Tim Hardaway Jr., cestista dei Dallas Mavericks, ha raccontato a ‘The Players Tribune’ la sua esperienza da brividi presso lo Skirvin Hotel, l’albergo di Oklahoma infestato dai fantasmi Credete ai fantasmi? La classica domanda capace di dividere le opinioni, ma far correre a tutti un piccolo brivido lungo la schiena. Uno dei clichè più famosi riguardante il genere ‘ghost’ è quello riguardante i luoghi ...

NBA – Sacramento Kings - c’è l’accordo con il nuovo allenatore : proposto un quadriennale a Luke Walton : I Sacremento Kings avrebbero deciso di andare ‘all-in’ su Luke Walton: proposto un quadriennale per il ruolo di head coach della franchigia Dopo l’esonero di coach Joerger avvenuto nei giorni scorsi, i Sacramento Kings si sono messi subito alla ricerca di un nuovo allenatore. Il gm Vlade Divac ha vagliato diversi profili interessanti, scegliendo quello con le caratteristiche migliori per adattarsi al gioco dei Kings, una ...

Playoff NBA – Joel Embiid c’è! Il centro dei Sixers in quintetto per gara-1 contro i Nets : Joel Embiid scende in campo come titolare nel quintetto dei Sixers: il centro camerunense è stato in dubbio fino alla palla a 2 di gara-1 del primo turno dei Playoff Era in dubbio fino alla palla a 2, ma adesso è ufficiale: Joel Embiid scende in campo titolare nel quintetto dei Philadelphia 76ers. Il centro camerunense, in dubbio per dei problemi al ginocchio che lo hanno tormentato nella fase finale della stagione, è regolarmente in campo ...

NBA – Dimissioni Magic Johnson - il retroscena è clamoroso : c’è lo zampino di Serena Williams! : Serena Williams avrebbe chiesto a Magic Johnson di entrare nel suo team di consulenti: l’ex plenipotenziario dei Lakers avrebbe accettato, prendendo la decisione di dimettersi Nei giorni scorsi, Magic Johnson ha sorpreso l’intero mondo NBA annunciando l’addio ai Lakers. Il presidente giallo-viola, nonché amatissima ex stella della franchigia, non aveva mai dato segnali riguardanti un possibile addio e, nonostante la stagione appena ...

Playoff NBA - tutto in una notte : c’è ancora tanto da decidere nella griglia della post season : La regular season NBA volge al termine ma vi sono ancora diversi tasselli da sistemare per quanto concerne la griglia dei Playoff La regular season NBA è giunta all’ultima giornata. nella notte tra mercoledì e giovedì andranno infatti in scena gli ultimi incontri che definiranno la griglia dei Playoff, ma nonostante manchino pochissime gare c’è ancora molto in ballo. L’equilibrio regna sovrano sia ad Est che ad Ovest ed è ...

Playoff NBA - due notti di fuoco per definire la griglia : ecco cosa c’è ancora in ballo : NBA, la corsa ai Playoff è ancora accesissima nonostante sia giunta alle ultime due notti di gare prima della post season NBA giunta al termine della regular season, mancano solo due notti intense per terminare l’annata e tuffarsi dunque nei Playoff. ancora però c’è molto da definire in merito alla griglia della post season, nonostante manchino solo due notti da giocare. Ebbene, andando ad analizzare quanto ancora può accadere, ...