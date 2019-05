Napoli | Gaetano | “Un sogno che si avvera | grazie a tutti per questo traguardo Tanti

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019)parla dopo il debutto con la SPALdebutto Gianlucaesprime così tutta la sua gioia al termine di SPAL-, e lo fa con un post pubblicato su Instagram. Queste le sue dichiarazioni. Queste le parole di Gianluca"Unche si. Sacrifici che vengono ripagati! Ringrazio il mio grande amore per tutta la forza e l'incoraggiamento, per non avermi fatto mai mollare:alla società e al mister per la fiducia. Forza!".

sscnapoli : ?90’ Terzo ed ultimo cambio per il Napoli ???? Gaetano ???? Callejon ?? #SpalNapoli 1-2 ???? @SerieA ?? #ForzaNapoliSempre - Spazio_Napoli : Tutta la gioia di gianluca_gaetano70 dopo il suo esordio in Serie A! Auguri, Gianluca ???? #Napoli #Gaetano #SerieA… - _SiGonfiaLaRete : Gaetano non trattiene la gioia per il suo esordio in Serie A e festeggia così. #Napoli #Gaetano ???? -