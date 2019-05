Montreux Volley Masters – L’Italia affronta domani la Thailandia | ecco dove vedere il

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019)Italia-(ore 21.15) in diretta su Dazn La nazionale italiana femminile esordirànello storico torneo dindo alle ore 21.15 la. Il match delsarà trasmesso in diretta streaming dalla piattaforma online DAZN (QUI) che seguirà tutte le gare delle azzurre in Svizzera. Nella prima giornata del torneo gli altri incontri in programma saranno: Svizzera-Turchia (ore 16.30) e Giappone-Cina (ore 18.45). Per la competizione il CT Davide Mazzanti avrà a disposizione quattordici atlete: Sara Alberti, Alexandra Botezat, Carlotta Cambi, Chiara De Bortoli, Sarah Fahr, Ofelia Malinov, Anna Nicoletti, Sylvia Nwakalor, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Francesca Villani e Lucia Bosetti che si aggregherà nella tarda serata di lunedì 13 maggio. Nella fase a gironi la nazionale ...

