Mimmo Lucano alla Sapienza | Forza Nuova vuole manifestare Ma noi studenti non ci stiamo

Mimmo Lucano alla Sapienza - Forza Nuova vuole manifestare. Ma gli studenti non ci stanno : degli studenti e delle studentesse della Sapienza Lunedì 13 maggio alle 15, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano interverrà all’interno di un seminario organizzato dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo dell’Università la Sapienza. L’iniziativa sarà un’occasione per discutere delle esperienze di coesistenza tra cittadini autoctoni e migranti, che vede nel modello di Riace l’esempio ...

Petizione per Mimmo Lucano degli studenti e delle studentesse di Lettere e Filosofia della Sapienza : Il gruppo neofascista «Forza Nuova» ha indetto una manifestazione per lunedì 13 maggio a Piazzale Aldo Moro di fronte all’ingresso della Sapienza. L’intento è evidentemente quello di intimidire chi voglia recarsi ad ascoltare Domenico Lucano che è stato invitato, il 13 maggio alle 15.00, dal Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo insieme a Vito Teti a partecipare al seminario ...

la Questura vieta la manifestazione di Forza Nuova a La Sapienza contro Mimmo Lucano : La Questura di Roma ha vietato la manifestazione annunciata per lunedì dai militanti di Forza Nuova all'Università La Sapienza in concomitanza con l'intervento del sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. La decisione - secondo quanto si apprende - sarebbe stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

'Massimo impegno perché Mimmo Lucano parli alla Sapienza' - così Salvini - : Roma, 10 mag., askanews, - 'Non sono d'accordo con le sue idee ma da ministro e da uomo garantisco massimo impegno affinché il sindaco Lucano possa esprimere le sue idee'. Lo ha dichiarato il ministro ...

Forza Nuova vuole impedire la conferenza di Mimmo Lucano : la politica protesta : Lectio magistralis del sindaco di Riace alla Sapienza prevista per il prossimo lunedì. Forza Nuova annuncia: 'Non lo possiamo tollerare, pronti a bloccarlo'

Mimmo Lucano parla a La Sapienza. Forza Nuova : 'Lo bloccheremo' : 'Lunedì 13 maggio l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano sarà ospite all'Università La Sapienza. Il simbolo del potere immigrazionista e oggi bandiera dell'ignoranza antifascista dovrebbe spiegare a ...

Torino - niente cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano : A Torino i grillini negano la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano . Secondo le intenzioni della sinistra radicale il sindaco di Riace, paladino dell'immigrazione incontrollata, avrebbe dovuto ...

Concerto primo maggio a Taranto - il programma e tutti gli ospiti : ci sono anche Ilaria Cucchi - Mimmo Lucano e Pietro Marrone : Da ormai sei anni, a Taranto, è tradizione festeggiare il primo maggio con il “contro-Concertone”. anche quest’anno il palco del Parco Archeologico delle Mura Greche farà da megafono a idee, riflessioni e battaglie sociali. “Chi pensa di averci in pugno sappia che i pugni abbiamo appena cominciato a stringerli” è il titolo di questa edizione, organizzata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti con la collaborazione dei ...

Mimmo Lucano - chiesta l’apertura di una pratica per il magistrato indagato per favoreggiamento : La I commissione del Consiglio superiore della magistratura ha chiesto al comitato di presidenza l’apertura di una pratica a carico di Emilio Sirianni, giudice della Corte d’appello di Catanzaro. Il magistrato, secondo quanto riportato oggi dal “Giornale”, avrebbe dato suggerimenti a Mimmo Lucano, il sindaco di Riace “sospeso” dopo l’inchiesta della procura di Locri che ha ottenuto il rinvio a giudizio ...

Mimmo Lucano - vergogna italiana. L'amico giudice pro-migranti che lo ha aiutato durante le indagini : L'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha potuto godere dell'aiuto prezioso di un amico magistrato durante le indagini che hanno portato poi i giudici di Locri a rinviarlo a giudizio, assieme ad altre 26 persone, per associazione a delinquere, truffa, corruzione e favoreggiamento dell'immigrazione cla

Mimmo Lucano - verso l’archiviazione giudice indagato per favoreggiamento : “Sono onorato di essergli amico” : La procura di Locri ha indagato un magistrato della Corte d’appello di Catanzaro per favoreggiamento a Mimmo Lucano, il sindaco “sospeso” di Riace coinvolto nell’inchiesta sulla gestione dei fondi che il ministero dell’Interno e la prefettura di Reggio Calabria hanno dato al Comune per l’accoglienza dei migranti. La notizia è apparsa sulle colonne de “Il Giornale” in un articolo in cui c’è scritto anche che, al termine dell’indagine sul ...

Mimmo Lucano a Sky Tg24 : "Chiudere i porti non funziona" - : Il sindaco sospeso di Riace lancia un messaggio a Salvini: "Certamente non funziona questa aggressione". Spiega di aver deciso di candidarsi come consigliere comunale "per ripartire". Sull'accoglienza ...