Migranti | sbarco a Crotone | una sessantina di persone soccorse dalla Guardia costiera

Migranti : sbarco a Crotone.Ok di Interni : 13.11 Sessantaquattro Migranti sono stati fatti sbarcare al porto di Crotone dopo che dalle prime ore dell'alba erano a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera Italiana che li aveva soccorsi al largo della costa calabrese. Solo in seguito ad un forte temporale ed alle richieste delle Forze dell'Ordine locale è stato concesso il permesso di sbarcare dal ministero dell'Interno. A bordo della motovedetta c'erano anche 18 bambini ...

Mare Jonio in acque italiane - Conte dà l’ok allo sbarco dei Migranti salvati dalla Marina : La nave umanitaria del gruppo Mediterranea Saving Human ha chiesto all'Italia un porto sicuro in cui sbarcare i trenta migranti soccorsi in Mare tra cui minori e donne incinte. La nave è stata bloccata la largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza che è salita a bordo per un controllo di polizia. Intanto Conte ha dato l'ok allo sbarco dei 36 migranti soccorsi sempre al largo della Libia ma da una nave della Marina militare italiana.Continua a ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa : in 20 su un barchino : Roberto Chifari Mini sbarco a Lampedusa. Ieri sera sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne Mini sbarco di Migranti a Lampedusa. Ieri sera, intorno alle 22,30, sulla spiaggia della Guitgia, è approdata una piccola imbarcazione con a bordo 20 Migranti, 15 uomini e cinque donne. Non si fermano, dunque, gli sbarchi in Sicilia. Questo di Lampedusa segue di poche ...

Malta autorizza sbarco Migranti Sea-Eye : Malta ha annunciato un accordo per distribuire fra quattro Paesi europei i 64 migranti salvati al largo della Libia 10 giorni fa a bordo della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea-Eye. Malta ha precisato che i migranti saranno divisi fra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. I migranti saranno trasferiti a terra da imbarcazioni maltesi ma la Alan Kurdi non sarà autorizzata ad entrare nei suoi porti, hanno fatto sapere le autorità ...

Alan Kurdi - ok allo sbarco a Malta. Migranti distribuiti in 4 paesi - : Le 64 persone a bordo della nave della ong Sea Eye, in mare da 11 giorni, saranno ridistribuite tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo. Il ministro dell'Interno: "Ottime notizie"

Migranti - la guerra in Libia aggrava la crisi : autorizzato lo sbarco dalla Alan Kurdi : Medici Senza Frontiere conta migliaia di sfollati in fuga dalle proprie case a Tripoli che si vanno ad aggiungere ai 1.300...

Malta autorizza lo sbarco dei Migranti della Alan Kurdi : Finisce oggi l'odissea di 64 migranti salvati dalla nave Alan Kurdi dell'ong tedesca Sea Eye e rimasti in stallo a bordo dell'imbarcazione per circa dieci giorni, dopo un tentativo di avvicinamento a Lampedusa e successivamente a Malta.Sarà proprio Malta a far attraccare la nave e far scendere i migranti, che saranno poi accolti da quattro Paesi UE: Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo. A renderlo noto oggi è stato il primo ministro di ...

Migranti - appello Sea Eye : 'Scorte stanno finendo - consentire sbarco' | : L'Ong tedesca si rivolge agli Stati europei: "Il tempo peggiora e le persone salvate devono sopportare condizioni insostenibili". Nel diario di bordo si legge: "Quinto giorno sulla Alan Kurdi. ...

I Migranti sulla nave della Sea Eye rifiutano lo sbarco - Salvini : 'Buon viaggio a Berlino' : I migranti a bordo della Sea Eye rimangono ancora in alto mare, Matteo Salvini aveva autorizzato lo sbarco di sole quattro persone: due minori, la madre e una donna incinta. I quattro migranti avrebbero poi dovuto ragiungere immediatamente la Germania. Ma dalla Alan Kurdi, imbarcazione della ong Sea Eye, non scenderà nessuno; non sbarcheranno neppure le donne e i bambini che l'Italia aveva permesso di far scendere in attesa di una risoluzione ...

