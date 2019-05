Migranti | nuove partenze in direzione Italia In 500 hanno tentato la via della

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Fausto Biloslavo Haftar non blocca i trafficanti. E le navi delle Ong in zona fanno da calamita In aprile durante il primo mese di guerra a Tripoli sono partiti pochi, in gran parte intercettati dai libici che neriportato a terra 270. Negli ultimi giorni i numeri si sono moltiplicati arrivando a 552 compresi un'ottantina ancora al largo delle piattaforme di estrazione francesi al largoLibia. L'allarme per quest'ultimo gommone è arrivato direttamente al Centro di soccorso di Roma da Watch the Med, il solito centralino dei, ma la zona di operazioni è quella libica. La Guardia costiera di Tripoli è riuscita a fermarne gran parte, ma da mercoledì 150 circa sono arrivati inda soli o recuperati da naviMarina militare e di Ong. Dopo un mese di guerra che aveva bloccato i trafficanti, impegnati al fronte o a dar man forte alle milizie ...

