Migranti | Moavero | «Su arrivi e rimpatri Salvini ha ragione | la competenza è sua»

Migranti - Salvini a Conte e Moavero : “Più accordi sui rimpatri”. M5s : “Compito suo - ne aveva promessi 600mila” : Matteo Salvini scrive al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , e al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, per chiedere un “salto di qualità” nella politica estera italiana in fatto di rimpatri. Nella lettera che il ministro dell’Interno ha inviato a Palazzo Chigi, si legge che “buoni risultati” sono stati ottenuti, “per quanto di competenza del ministero dell’Interno”, ma “serve un vero ...

Migranti : Moavero - Bruxelles non propone : ROMA, 3 MAG - Sulla politica delle migrazioni, la Commissione europea "non ha fatto tutte le proposte che potevano essere fatte" e "dovrebbe essere una priorità del parlamento europeo che sarà eletto ...

Migranti - Commissione Ue risponde alla richiesta di aiuto di Moavero : “Redistribuzione? Chieda a Stati membri” : Da Bruxelles è arrivata la risposta della Commissione europea alla richiesta pubblica di Enzo Moavero Milanesi per un sostegno in caso di ripresa anomala di flussi migratori d alla Libia, dovuti soprattutto all’intensificarsi del conflitto nel Paese. Un messaggio, quello recapitato alla Farnesina d alla portavoce Mina Andreeva, che non piacerà al ministro degli Esteri. “ risponde remo formalmente alla lettera”, ha annunciato la ...

Moavero : Migranti da Libia - agisca Ue : 20.11 In Libia "l'Italia si è mossa su una linea di dialogo con tutti.Non solo con le parti sul terreno,ma anche con gli altri Paesi preoccupati. Con la Francia abbiamo chiarito la posizione comune". Così il ministro degli Esteri Moavero. Tra i rischi in Libia, anche infiltrazioni terroristiche,spiega. "In caso di consistenti flussi di migranti,ho chiesto alla Ue di essere pronta ad agire". "Gli europei non siano ossessionati dalla questione ...