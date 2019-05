Meteo estremo | freddo e maltempo anche in Sardegna | forti grandinate nel nuorese

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Meteo - Maggio CLAMOROSO : l’emergenza climatica si aggrava - maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE] : Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio CLAMOROSO per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere ...

Meteo estremo perché? Fosse Inverno saremmo in ondata di gelo : Meteo record in Francia: superati limiti di freddo anche secolari E' l'uomo moderno che nonostante la tecnologia, la scienza non può e non riesce a controllare il clima, che ne è vittima. L'uomo che ...

Spagna in balìa del Meteo estremo : pioggia eccezionale e alluvione sulla Costa Blanca : meteo estremo, i luoghi più piovosi del mondo. Record impressionanti Nella giornata di ieri si è verificato un terribile nubifragio a Javea, comune spagnolo nella provincia di Valencia, situato sul ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile per le prossime ore : maltempo estremo in tutt’Italia : Allerta Meteo – Una profonda saccatura nord-atlantica porterà dapprima piogge sulle regioni settentrionali, specie sulla Liguria e sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, e nevicate via via più diffuse sui settori alpini. Domani la perturbazione insisterà, con fenomeni localmente intensi al nord ed al centro, specie sulle regioni tirreniche, estendendosi poi a Sicilia e Calabria. Si avrà inoltre un deciso rinforzo dei ...

Meteo Italia - Weekend soleggiato e mite - ultimi fenomeni venerdì all'estremo Sud : Roma - SITUAZIONE. Una circolazione depressionaria resta attiva sulle coste del Nord Africa e il Bacino libico, alimentata da correnti relativamente fredde dal Nord Europa. Essa rinnoverà fino a venerdì instabilità con piogge e temporali su Sicilia e Sardegna centro meridionale. Contemporaneamente, sul resto d'Italia, si assiste alla rimonta di un campo di alta pressione che dalla Mitteleuropa si estende al Mediterraneo ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo generalmente stabile - ultimi rovesci all'estremo Sud : La giornata di domani vedrà residue condizioni di instabilità all'estremo Sud e sulla Sardegna meridionale, altrove tempo stabile e ampiamente soleggiato. Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo : insidiosa depressione sulla Tunisia - peggiora all'estremo sud! : Una depressione piuttosto insidiosa si è sviluppata nelle ultime ore sul basso Mediterraneo, precisamente sul nord Africa tra Algeria, Tunisia e Canale di Sicilia, dove si sono formati intensi...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per l’estremo Sud : venti di burrasca e maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria posizionata tra Algeria e Tunisia determinerà una temporanea fase di maltempo sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, associata ad una intensificazione dei venti dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ...

Centro Meteo americano : Aprile PESSIMO e assai estremo : Sono comunque sempre e solo proiezioni da considerare sperimentali , che la scienza modellistica porta avanti da tempo, che fanno progressi con gradualità, ma che non hanno un'affidabilità non ...

Previsioni Meteo - attenzione all’estremo Sud : dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord : 1/4 ...