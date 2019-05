ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) L’eroe di Spal-Napoliè intervenuto ai microfoni di Sky: Semplici ha detto che sei stato il migliore in campo «Mi fanno piacere le sue parole del mister che mi ha visto crescere dal punto di vista calcistico. Era importante vincere oggi per dare continuità e finire bene il campionato» È stata una bella partita «È stata una bella partita giocata a viso aperto,arrivare agli 80 perché sarebbe una degna conclusione» Bella l’accoglienza del Mazza «Mi fa molto piacere ed è stato molto emozionante, sono stato benissimo qui e Ferrara resterà sempre nel mio cuore» Riuscirete ad arrivare alla Juve? «Siamo un gruppo di giovani che il prossimo anno avranno più esperienza e con il lavoro del mister e degli inserimenti faremo il massimo per essere sempre più in lato in classifica» L'articolo: «gli 80» ...

napolista : Meret: «Vogliamo raggiungere gli 80 punti» Il portiere azzurro al termine di Spal-Napoli. È stata un’emozione il ca… - ateneodance : RT @Spazio_Napoli: - 100x100Napoli : Alex #Meret è intervenuto ai microfoni Sky, eletto miglior giocatore di #Spal - #Napoli. -