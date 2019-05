Meret | “Ci teniamo a superare gli 80 punti chiesti dal mister Il prossimo anno faremo di

forzazzurri

(Di domenica 12 maggio 2019) Alexintervista a Sky Sport nel post partita Alex, portiere della Ssc Napoli, è intervenuto al termine di SPAL-Napoli ai microfoni di Sky Sport: “Complimenti Semplici? Mi fpiacere le parole del, due anni a Ferrara mi ha cresciuto. Era importante vincere oggi per finire bene il campionato. Cigli 80daldi tutto per arrivarci. E’ stato emozionante tornare a Ferrara, ringriazio i tifosi per l’accoglienza. – Il portiere azzurro poi fa anche riferimento alè alla Juve –di tutto ilper restare più in alto possibili e dare fastidio alla Juve, siamo un gruppo giovane”. Leggi anche Davide Ancelotti: “Bellissima partita sotto tutti gli aspetti, stagione positiva. Ilsarà ancora migliore! Se va via Allan? Vi dico che…” L'articolo ...

luludisa1969 : RT @tuttonapoli: SPAL, Semplici a Sky: 'Meritavamo il pari! Meret? Ci ha negato il gol sia andata che ritorno, farà una... - tuttonapoli : SPAL, Semplici a Sky: 'Meritavamo il pari! Meret? Ci ha negato il gol sia andata che ritorno, farà una... -