Mercedes | 5° doppietta di fila Hamilton vince | poi Bottas Ferrari | weekend umiliante

F1 - Hamilton trionfa al Gp di Spagna - Bottas secondo e Ferrari quarta e quinta. Mercedes - quinta doppietta in 5 gare : Ancora Mercedes, ancora una doppietta, la quinta consecutiva. Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Spagna, seguito dal compagno di scuderia, Valtteri Bottas, e i due fanno registrare un record assoluto nella competizione, visto che mai nessuna coppia di piloti era salita sul primo e secondo gradino del podio in tutte le prime cinque gare della stagione. Terzo Max Verstappen con la Red Bull, mentre le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc ...

Lewis Hamilton re di Spagna - la Mercedes domina ancora : quinta doppietta consecutiva - continua l’incubo Ferrari : quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Hamilton si prende il Gp di Spagna, davanti a Bottas e Verstappen Che spettacolo il Gran Premio di Spagna: il quinto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 non ha deluso le aspettative degli appassionati. Subito una partenza sprint di Hamilton, che si è preso la testa della corsa, beffando il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, poleman a Barcellona. Anche Vettel ha tentato di andare ...

F1 - Risultato GP Spagna 2019 : quinta doppietta Mercedes - Hamilton vince su Bottas - Ferrari fuori dal podio : Manita della Mercedes nel Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La scuderia di Brackey, infatti, centra la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione andando a ritoccare il record che aveva già stabilito a Baku. Un dominio clamoroso e mai visto nell’era recente, con le W10 che volano sul circuito del Montmelò come se fossero collocate su due binari. La superiorità è davvero avvilente, per i rivali, con la netta ...

Ordine d’arrivo F1 - Risultato e Classifica gara GP Spagna 2019 : Hamilton vince - doppietta Mercedes. Ferrari giù dal podio : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo si è imposto a Barcellona davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed è così tornato in testa alla Classifica generale superando il finlandese. Quinta doppietta consecutiva per le Mercedes che continuano a riscrivere i record. Ferrari in difficoltà estrema: Sebastian Vettel quarto, Charles Leclerc quinto. Non arriva il podio per le Rosse, sul ...

F1 - GP Spagna 2019 : Mercedes favorita assoluta per la quinta doppietta - Ferrari a caccia dell’impresa per rialzare la testa : Dopo un sabato completamente dominato dalla Mercedes ed in particolare da Valtteri Bottas, in stato di grazia, ci si aspetta una reazione d’orgoglio da parte degli sconfitti della giornata di ieri in una corsa molto importante e significativa per gli equilibri di un Mondiale di Formula Uno che sembra aver già preso la via di Stoccarda per il sesto anno consecutivo. Le giornate di prove hanno emesso un verdetto inequivocabile e sconfortante ...

Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete : doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di Spagna [TEMPI] : Valtteri Bottas ancora una volta davanti a tutti a Barcellona: doppietta Mercedes nelle seconde prove libere del Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della Formula 1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente Valtteri Bottas, questa volta seguito dal compagno di ...

Gp di Azerbaigian - trionfa Bottas : è ancora doppietta Mercedes. Vettel terzo sul podio - quinto Leclerc : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian , a Baku, quarta tappa del Mondiale di Formula 1 . Il finlandese della Mercedes ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lewis Hamilton ...

Baku : dominio Bottas - quarta doppietta record Mercedes e Vettel terzo : Il poster del GP dell’Azerbaijan recitava “Ignite the city“, “Accendete la città“, e la Mercedes ha preso la frase alla lettera con la vittoria di Valtteri Bottas davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, la quarta doppietta consecutiva nei primi quattro GP della stagione, un record che nessun team prima di oggi aveva mai fatto. […] L'articolo Baku: dominio Bottas, quarta doppietta record Mercedes e ...

