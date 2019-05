Marcelo | il brasiliano controcorrente

lanotiziasportiva

(Di domenica 12 maggio 2019) Ronaldo, Ronaldinho, Pelè, Zico…i brasiliani sono un popolo (almeno per quanto riguarda il calcio) di fantasisti, di giocalieri, non certo di difensori e terzini. L’ultimo, che memoria ricordi fu Cafù, l’erede di Roberto Carlos. Ma il suo invece di erede, chi potrebbe mai essere? ChiaramenteVieira da Silva Júnior, o più semplicemente, nel calcio grazie a suo nonnoVieira da Silva Júnior, noto ai più appunto come, nasce a Rio de Janeiro nel 12 maggio 1988, in una famiglia molto povera. Siamo appunto in Brasile, paese famoso sì per le spiaggie di Copacabana o la statua del Cristo Redentore, ma anche per le “Favelas”, dove il nostro terzino trascorre gran parte della sua infanzia.Come tutti i bambini del suo paese,cresce a pane e pallone, e infatti all’età di soli nove anni inizia a giocare a futsal, esperienza che lo porterà ad essere ...

CalcioNews24 : Marcelo gela la Juve: ecco la decisione del terzino brasiliano - ItaSportPress : Juventus, sfuma Marcelo: ecco la decisione del brasiliano - -