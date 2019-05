Manchester City campione d’Inghilterra | la festa degli uomini di Guardiola FOTO E VIDEO ...

Calcio - Premier : Manchester City campione : 19.06 Sul trono d'Inghilterra resta il Manchester City per il 2° anno di seguito. Il lungo testa a testa con il Liverpool in vetta alla classifica si risolve con un punto di vantaggio della squadra di Guardiola (99) sui Reds di Klopp (98). Nell'ultimo turno il City vince 4-1 a Brighton,il Liverpool batte 2-0 il Wolverhampton. Al 3° posto il Chelsea di Sarri, mentre Il Tottenham si prende l' ultimo posto disponibile per la prossima Champions. ...

Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra : secondo titolo consecutivo per Guardiola : Il Manchester City festeggia il secondo titolo consecutivo: il team di Guardiola si conferma campione d’Inghilterra Il Manchester City si conferma campione d’Inghilterra. La squadra di Pep Guardiola ha conquistato il secondo titolo di fila in Premier League vincendo in casa del Brighton per 4-1. Al Liverpool di Jurgen Klopp, secondo a un punto, non basta quindi la vittoria casalinga con il Wolverhampton per colmare il gap. I ...

Juve - Cancelo potrebbe andar via : Paratici avrebbe incontrato il ds del Manchester City : La dirigenza bianconera in estate potrebbe rivoluzionare la rosa, indipendentemente da chi guiderà la panchina bianconera la prossima stagione. La deludente sconfitta in Champions League nei quarti di finale contro l'Ajax pesa ancora molto in casa Juventus, proprio per questo potremmo attenderci diversi cambi in rosa, in entrata e in uscita. Ai 'soliti noti', richiesti oramai da tempo da alcuni top club europei, come Alex Sandro, Pjanic e ...

Manchester City - ironia social tra Sterling e Walker : 'Stiamo ancora cercando il pallone…' : L'euforia è talmente alta, in casa Manchester City, che ci si può permettere anche un po' di sano sfottò sui social. È quanto hanno fatto Raheem Sterling e Kyle Walker, che si sono presi in giro su ...

Manchester City - Guardiola urla 'Non tirare!'. Kompany non lo ascolta e fa gol : Di sicuro è l'eroe della giornata. A questo punto, con la vittoria del titolo a un passo, potrebbe diventare anche quello della stagione. L'uomo che ha consegnato una buona fetta di Premier al ...

Classifica combinata - il Manchester City supera il Psg : I campionati sono ormai nella fase finale ed è il momento dei primi bilanci, sempre molto interessante è la Classifica combinato dei 5 maggiori campionato, dopo l’ultima giornata è andato in scena il sorpasso in Classifica. Dopo il successo contro il Leicester il Manchester City ha superato il Psg posizionandosi al primo posto della Classifica, si tratta del bilancio più alto tra gol segnati, tiri effettuati, ammonizioni ricevute, ...

Premier League - corsa a due tra Manchester City e Liverpool. Gli scenari e i precedenti : Ancora 90 minuti di Premier, poi avremo il nome del vincitore: Manchester City o Liverpool? Si deciderà tutto proprio all'ultima giornata, domenica pomeriggio, con la squadra di Guardiola, al momento ...

Manchester City - Kompany si toglie un… sasso dalla scarpa : il belga si sfoga dopo l’eurogol al Leicester : Il difensore del Manchester City ha parlato dopo la vittoria sul Leicester, arrivata grazie ad un suo eurogol Nessun gol in stagione fino a ieri sera, quando Vincent Kompany ha tirato fuori dal cilindro una prodezza che può valere la Premier League. Il Manchester City è davanti al Liverpool di un punto, quando mancano solo novanta minuti al termine del campionato. AFP/LaPresse Basterà vincere in casa del Brighton per festeggiare, centrando ...

