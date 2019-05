Maltempo | venti forti e temporali | allerta su Emilia-Romagna e Marche

Maltempo : a Verona scatta il piano di interventi anti allagamenti : Mai più allagamenti a Verona. E’ questo l’obiettivo a cui hanno lavorato il Comune e Acque Veronesi, con un piano straordinario per le zone del Teatro Romano e di Veronetta che partira’ nelle prossime settimane. Un intervento impegnativo sia dal punto di vista economico che dell’impatto sulla viabilita’ della zona, ma che i residenti attendono da molti anni e che non era piu’ rimandabile. Circa due milioni ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo del weekend : temporali - forti venti - pioggia e rischio alluvioni lampo tra Italia e Balcani [MAPPE] : Allerta Meteo – Una depressione si spingerà sull’Europa centrale e occidentale e sulle Alpi in questo weekend e formerà un’ampia goccia fredda che persisterà sul Mediterraneo settentrionale e centrale per gran parte della prossima settimana. pioggia e temporali si diffonderanno su gran parte dell’Italia orientale e dei Balcani tra domani, domenica 12 maggio, e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di un sistema in lento ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - la Regione : “Con l’ok per Pordenone via a interventi Nocello” : Pordenone e i Comuni interessati dai danni causati dal Maltempo nell’area del Noncello possono approvare le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte con la Regione per avviare i lavori di ripristino. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando la necessita’ di rispettare l’iter procedurale per l’avvio di lavori pubblici legati ...

Maltempo in Fvg - primi interventi solidali a Illegio e Ovaro : Una prima parte delle donazioni destinate alle popolazioni colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, raccolte attraverso il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione civile del Fvg , sarà ...

Fvg - interventi per il Maltempo : donazioni sui beni culturali Illegio e Ovaro : Una prima parte delle donazioni destinate alle popolazioni colpite dal maltempo dello scorso ottobre, raccolte attraverso il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione civile del Fvg, sarà destinata a interventi di restauro nella chiesa di San Floriano a Illegio e nell’area archeologica in località San Martino a Ovaro. La decisione è stata presa oggi in occasione dell’incontro con l’Amministrazione regionale, ...

Maltempo Veneto : al via interventi per la difesa del suolo : Sono stati consegnati in questi giorni i lavori di due cantieri in Veneto, a Rocca Pietore in Agordino e ad Auronzo di Cadore, nell’ambito degli interventi di ripristino del territorio a seguito del Maltempo di fine autunno 2018. “Sono lavori che stiamo seguendo con il Genio Civile – spiega l’Assessore regionale alla difesa del suolo – il primo, avviato oggi e del valore di 650mila euro, riguarda opere di difesa spndale a ...

Maltempo : oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese : Sono state oltre 200 le richieste di soccorso a cui hanno risposto i vigili del fuoco lungo l’Appennino modenese nelle ultime 48 ore a causa del Maltempo. Si è trattato, scrivono i vigili del fuoco su Twitter, per la maggior parte di interventi per il taglio di piante rese pesanti dalla neve. L'articolo Maltempo: oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in 48 ore nel modenese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - forte vento a Roma : evacuato il Bioparco - 120 interventi dei vigili del fuoco : evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto pattuglie della polizia locale intervenute, secondo quanto si e’ appreso, su richiesta della direzione di evacuazione e chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi in Lungotevere degli Alberteschi e in via Castro Pretorio sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare feriti. Raffiche di vento e ...

Maltempo a Ostia Lido : forte mareggiata con venti a 90 km/h [GALLERY] : forte mareggiata con venti a 90 km/h oggi, 5 Maggio 2019 a Ostia Lido. Nelle foto la statua del Nettuno vista dal Pontile. L'articolo Maltempo a Ostia Lido: forte mareggiata con venti a 90 km/h [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Veneto : centinaia gli interventi di soccorso dei pompieri : Sono oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalla scorsa notte fino a stamani dai vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo in tutto il Veneto. Particolarmente colpita la provincia di Verona, con un’ottantina di interventi per rimuovere alberi abbattuti dal vento, prosciugamenti di case allagate, soccorsi ad automobilisti in difficolta’. Sulla strada Gardesana sono crollati sotto il vento alcuni cipressi, ...

Maltempo - oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve : Sono stati oltre 50 gli interventi messi in atto dai vigili del fuoco nel Bellunese a partire dalla sera di sabato, 27 aprile, a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate sul territorio. Lo scrivono i vigili del fuoco su Twitter specificando che gli interventi hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà. L'articolo Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Bellunese per neve ...

Maltempo : in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Maltempo Roma : finanziamenti alle strutture colpite dagli eventi del 29-30 ottobre 2018 : A seguito del Decreto del Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, è stato approvato l’avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di ...