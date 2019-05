Maltempo Lombardia | tecnico Enel schiacciato contro barriera di ferro

Maltempo Lombardia : stalle scoperchiate - grandine sui meloni : grandine, vento forte e piogge abbondanti hanno flagellato le campagne in diverse zone provocando danni a mais, frumento, orzo, vigneti, frutta, verdura e problemi alle strutture come serre, tunnel e tetti di stalle scoperchiati. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti in Lombardia con i tecnici impegnati in questi minuti a raccogliere le segnalazioni dai territori colpiti. Nel milanese, la grandine ha tritato campi di ...

Maltempo Lombardia - bufera di neve a Madesimo : chiusa la SS36 : A causa di una bufera di neve attualmente in corso, la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, dal km 140,700 al km 149,000, a Madesimo (SO). Lo rende noto l’Anas, società del Gruppo FS Italiane, che raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti ...

Ultim'ora : violento Maltempo in Lombardia - due morti nel bresciano : Il fronte instabile che sta attraversando il Nord Italia ha ormai raggiunto il Nord-Est, con temporali diffusi associati a grandinate e forti colpi di vento. In serata fenomeni particolarmente...

Maltempo - disastroso Tornado con Whale’s Mouth in Lombardia : feriti e gravi danni - e adesso torna l’Inverno [FOTO e VIDEO] : La Lombardia ha vissuto un pomeriggio da incubo per il Maltempo: dopo una giornata mite e soleggiata, con temperature massime che avevano raggiunto i +22/+23°C intorno alle 15:30/16:00 su tutta la Regione, proprio nel corso del pomeriggio è arrivato il fronte freddo da Nord/Ovest che ha spazzato il territorio dell’alta pianura Padana provocando tornado, grandinate e fenomeni estremi. Il vento ha raggiunto valori pazzeschi: 119km/h a ...

La primavera si fa attendere : Maltempo in tutta Italia. In Lombardia neve a bassa quota : Il primo weekend di maggio è all’insegna della pioggia e del brutto tempo. La primavera si fa attendere. Al suo posto, oltre ai temporali, torna la neve. In alcune zone della Lombardia i fiocchi arrivano anche a bassa quota.A risentire dell’aria gelida di origine artica, pronta a dirigersi verso il Mediterraneo, sono anche le temperature in netta diminuzione in questi giorni: sono infatti attesi cali di oltre 10 gradi al di ...

Maltempo : temporali sulla Lombardia - voli dirottati da Malpensa a Orio al Serio : Il Maltempo che sta flagellando la Lombardia ha creato disagi anche al traffico aereo. Tre voli diretti a Milano Malpensa sono stati dirottati su Orio al Serio per un forte temporale che si e’ abbattuto nella zona di Varese nella serata di ieri. Si tratta di tre Airbus A320, il primo di Easy Jet che proveniva da London Luton, il secondo della compagnia Ernest in arrivo da Tirana e il terzo di Vueling che proveniva da Barcellona. Qualche ...

Maltempo in Lombardia : cadono calcinacci - chiuso il Duomo di Vigevano : Il Duomo di Vigevano e’ chiuso da questa mattina a causa della caduta di calcinacci in prossimita’ dell’altare principale, avvenuta durante la scorsa notte, probabilmente a causa del Maltempo e del forte vento che hanno imperversato in serata. Le funzioni religiose sono state spostate nella chiesa del seminario vescovile, che si trova a poche decine di metri. Sul posto sono intervenuti, per una prima verifica delle condizioni ...

Maltempo in Lombardia : bufera di vento e pioggia - danni sul lago di Garda : Una vera è propria bufera di vento e pioggia si sta abbattendo in queste ore sulla provincia di Brescia e in particolare sul lago di Garda con raffiche di vento superiore ai cento chilometri orari. Decine di alberi sono stati abbattuti nella notte e la strada che collega Desenzano e Lonato sul lungolago è stata temporaneamente chiusa per permettere ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata. Il Garda in più punti a sud del bacino è uscito ...

Allerta Meteo : Maltempo in arrivo su Piemonte - Lombardia e Sardegna con forti raffiche di burrasca : Un impulso perturbato di origine nord-atlantica tende ad attraversare la Francia e ad interessare nella giornata di oggi i settori alpini dell’Italia, apportando venti intensi dai quadranti settentrionali specialmente in Piemonte e Lombardia, in estensione alla Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Maltempo Lombardia : chiusa per frana la SS36 - traffico in tilt : Ancora chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS36 che costeggia il lago di Como, a causa di una frana che ha ostruito entrambe le carreggiate della principale via d’accesso alla Valtellina, all’altezza del comune di Lierna (Lecco). La viabilità sul lago è in tilt, con lunghe code verso Lecco e sul principale percorso alternativo, la SP72. I tecnici dell’Anas e i geologi hanno iniziato questa mattina le ispezioni del versante ...

Allerta Meteo Lombardia : Maltempo su tutte le province : Previsto maltempo in Lombardia. Restano confermate le previsioni di forte instabilità fino a venerdì 26 aprile che portano sulla Lombardia vento forte, precipitazioni moderate diffuse e localmente forti. Lo riferisce il report diffuso oggi dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore regionale al Territorio. Nel dettaglio, con la stessa nota è stato emesso un codice di ...

Previsioni Meteo Lombardia : ponte del 25 Aprile all’insegna del Maltempo : “Una vasta area di bassa pressione sull’Europa Occidentale determina tempo instabile fino a venerdì con frequenti annuvolamenti, precipitazioni e rinforzi del vento. Seguiranno condizioni di variabilità: sabato e lunedì ampi tratti soleggiati e scarsa probabilità di precipitazioni, domenica probabili rovesci, soprattutto sulla parte orientale della regione. Temperature in graduale calo nei valori minimi, senza importanti variazioni ...

Maltempo Lombardia : pericolo valanghe di grado ‘4 forte’ : L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta nelle ultime 24 ore in Valtellina e Valchiavenna ha portato precipitazioni nevose abbondanti in quota, oltre i 1.200 metri, ma i fiocchi (seppure in modo meno consistente) hanno imbiancato anche le localita’ di fondovalle, come il capoluogo Sondrio e la citta’ al confine con la Svizzera, Tirano (Sondrio). Intanto l’ultimo bollettino del Centro regionale nivometeo ...