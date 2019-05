Maltempo | grandine e vento nel Veronese | danni alle coltivazioni

Maltempo Lombardia : stalle scoperchiate - grandine sui meloni : grandine, vento forte e piogge abbondanti hanno flagellato le campagne in diverse zone provocando danni a mais, frumento, orzo, vigneti, frutta, verdura e problemi alle strutture come serre, tunnel e tetti di stalle scoperchiati. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti in Lombardia con i tecnici impegnati in questi minuti a raccogliere le segnalazioni dai territori colpiti. Nel milanese, la grandine ha tritato campi di ...

Maltempo a Milano - temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo : grandine 'blocca' Malpensa - temporale su Milano : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La grandine 'blocca' Malpensa: il Maltempo che nel pomeriggio si è abbattuto sull'aeroporto varesino, dove le piste sono state coperte da uno strato di due centimetri di ghiaccio, sta creando diversi disagi ai passeggeri. Ma è l'intera Lombardia, in queste ore, che sta

Maltempo - temporali shock al Nord : apocalisse di grandine su Novara e Malpensa - chiuso l’Aeroporto [FOTO e VIDEO LIVE] : Ampiamente previsto dalle nostre Previsioni Meteo, il Maltempo è arrivato puntuale come un orologio svizzero e nel pomeriggio si stanno verificando fuorisi temporali al Nord/Ovest, tra Piemonte e Lombardia, con intense grandinate e temperature in picchiata. L’area più colpita è stata al momento quella al confine tra Piemonte e Lombardia: a Novara sono caduti 10mm di pioggia ma soprattutto la città è stata ricoperta da un abbondante ...

Meteo - città paralizzate dal Maltempo in Russia : tempeste di grandine - piogge torrenziali - alluvioni lampo e un tornado [FOTO e VIDEO] : Sono stati giorni di forte maltempo in Russia, caratterizzati da piogge torrenziali e forti tempeste di grandine che hanno lasciato in ginocchio alcune zone delle parti occidentali dello stato, come dimostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Per esempio, a Ekaterinburg c’è stato un forte temporale che ha prodotto grandine delle dimensioni di una moneta. A seguito dell’invasione di acqua e grandine, molte strade sono state ...

Meteo - FOCUS sul Maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...

Meteo - pesante allerta per il weekend : nuova irruzione artica scatenerà Maltempo estremo in tutt’Italia - alto rischio di grandine e tornado : Meteo – Splende il sole al Centro/Sud e il clima è mite anche su gran parte del Nord in questo Sabato 11 Maggio in cui parte il Giro d’Italia 2019: già alle 09:30 del mattino le temperature sono decisamente miti, soprattutto in Sicilia ma non solo. Abbiamo, infatti, +23°C a Siracusa, Augusta e Noto, +22°C a Trapani, Modica, Caltagirone e Ispica, +21°C a Palermo, Foggia, Agrigento, Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Lequile, Porto ...

Maltempo con temporali e grandine - arriva l'impulso polare bis : Direttamente dal Polo Nord si avvicina l'ennesimo vortice di bassa pressione colmo d'aria fredda e pronto a colpire, proprio...

Maltempo : Confagricoltura Verona - danni dalla grandine ai vigneti del Basso lago : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Un’altra botta per gli agricoltori veronesi, flagellati nel giro di una settimana da due grandinate assolutamente anomale per la stagione primaverile. A essere colpite ieri sono state soprattutto le colture del Basso lago, ma danni a macchia di leopardo si registrano in

Maltempo : pioggia - vento e grandine nelle Marche : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...

Maltempo - grandine e neve : a rischio raccolta frutta : Il Maltempo e il brusco abbassamento delle temperature rischiano di compromettere la produzione nazionale di frutta in Italia. Lo dice Coldiretti

Maltempo - domenica di neve e grandine. Arriva il freddo : allerta anche al Sud : Prima domenica di maggio all’insegna del vortice polare: nevicate fino a bassa quota sulle Alpi. Temporali e vento forte, allerta su mezza Italia. E la settimana si apre all’insegna del Maltempo. Un turista tedesco muore a Marsala mentre faceva kite

Maltempo a Treviso - nuova grandine sui vigneti del Prosecco : Treviso Doveva essere un weekend di eventi, spettacoli, sport: e invece niente. Le previsioni meteo sono nefaste e tutti gli organizzatori rimandano di una o due settimane. Salta praticamente ogni evento all'aperto nella Marca in un inizio di ...

Maltempo al Nord : forte temporale con grandine su Milano : Maltempo diffuso e localmente intenso in queste ore sul Nord Italia. Un forte temporale ha colpito Milano e l'area a Nord del capoluogo lombardo. Tuoni frequenti, forti rovesci di pioggia e a...