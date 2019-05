Ma fosse che Mario Rui ha sbagliato ruolo | doveva fare il centrocampista

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) Per la festa della mamma ci tocca la SPAL. Il campionato è deciso ormai a tutti i livelli e ci resta da capire solo chi andrà in Champions e chi sarà l’ultima retrocessa. Insomma una partita interessante quanto il vinci Salvini. Anche se non dobbiamo esagerare, il Napoli è pur sempre il Napoli mentre Salvini… vabbè, lasciamo perdere. Nell’attesa ho provato azapping tra la premier e le due partite di serie A. È stato come alternare Sorbillo e Pizza Hut. Due livelli incomparabili. D’altronde non è un caso se ci sono quattro finaliste inglesi in Europa e se il loro campionato è ancora in bilico all’ultima giornata. Un’altra storia. Quasi quasi, l’anno prossimo mi seguo solo il calcio inglese. Minuto 0’ – Lorenzo e Dries in panca e Zielinski ala seconda punta. Fino alla fine, ipotizzare la formazione di Carletto è la cosa più inutile che si possa ...

