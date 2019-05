Luigi Di Maio | La politica deve disinnescare le paure

blogo

(Di domenica 12 maggio 2019) Nel giorno della festa della Mamma, il vicepremierDiha voluto approfittare dell'occasione non soltanto per fare gli auguri a tutte le mamme d'Italia ma, visto che le elezioni europee sono sempre più vicine e la campagna elettorale si sta intensificato, anche per fare un po' di sana campagna elettorale.Il leader del Movimento 5 Stelle spiega che il compito dellaè quello di "le, non accentuarle" - sembra quasi una velata frecciatina al compare vicepremier - e questo vuol dire che chi vuole diventare mamma, sempre secondo Di, in futuro non avrà più paura per il futuro:Dobbiamo capire che fare figli è il futuro del nostro Paese. Il miliardo che vogliamo destinare alle famiglie c’è veramente, non è uno spot. È il miliardo recuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco ...

