Luigi Di Maio: “Abbiamo un miliardo di euro, lo daremo alle famiglie”

(Di domenica 12 maggio 2019) Il leader del Movimento 5 Stelle rilancia le misure per le famiglie e rassicura sull'esistenza del tesoretto da undida assegnare con un decreto: "È ilrecuperato dal reddito di cittadinanza, proprio come avevamo previsto e ora stiamo lavorando per metterlo nero su bianco su un decreto legge, visto il carattere emergenziale della misura".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...