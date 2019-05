Lucas Moura eroe in Champions La sexy moglie gli fa una dedica speciale

Il papà di Lucas Moura : "Figlio mio - mi hai fatto impazzire" : L'uomo della Provvidenza si chiama Lucas Moura. La sua tripletta all'Ajax ha regalato la finale al Tottenham, ma ci sono delle coincidenze che rendono ancora più leggendaria quella notte della Johan ...

Lucas Moura - il padre racconta che nel 2018 il Napoli provò a ingaggiarlo : Jorge Rodrigues de Silva, padre di Lucas Moura, che ieri è diventato l’eroe della serata firmando la tripletta che ha portato in finale di Champions il Tottenham, è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, rivelando che a gennaio 2018 il Napoli aveva provato a portare in azzurro il calciatore brasiliano. «Sono felicissimo per quello che ha fatto mio figlio con il Tottenham, non ci crediamo ancora! Lucas ci ha ...

Ajax-Tottenham - chi è l'MVP? Gli Spurs scherzano : Lucas Moura candidato multiplo : Puoi non essere il migliore in campo dopo aver segnato una tripletta storica e decisiva per la qualificazione alla finale di Champions League ? No, ovviamente. Lo sa bene il Tottenham , che festeggia ...

Lucas Moura - il brasiliano è l’uomo in più per gli Spurs : Se c’è un giocatore di cui spesso non si parla ma spesso risulta decisivo per la sua squadra, come tutti hanno potuto vedere ieri sera, è un brasiliano che risponde al nome di Lucas Moura.Calcio estero, Sudamerica, Storie, Lucas Moura / Il talento carioca passa spesso in secondo piano, e ancora mi domando il perché, ma la sua bravura oltre che la sua duttilità tattica gli permette di togliere spesso le castagne dal fuoco alla sua ...

Lucas Moura e la statua a Londra : Nell’ennesima semi finale folle di Champions League, che ha visto il passaggio del turno degli uomini di Pochettino, lascia il segno il commovente il post gara.Le lacrine di MouraIl mattatore della serata storica della squadra londinese , Lucas Moura,nell’area interviste non è riuscito a trattenere le sue emozioni scoppiando in un pianto di gioia vedendo il goal qualificazione.Le parole del compagno di squadraIl suo compagno di ...

Ajax-Tottenham - Lucas Moura rivede il suo gol davanti ai giornalisti : la reazione è sorprendente [VIDEO] : Il brasiliano è scoppiato in lacrime rivedendo davanti ai giornalisti il gol che ha permesso al Tottenham di qualificarsi per la finale di Champions League Tre gol per mandare il Tottenham in finale, ribaltando l’Ajax proprio all’ultimo secondo dei cinque minuti di recupero. Lucas Moura è il primo brasiliano a segnare tre reti in una semifinale di Champions League, una tripletta arrivata tutta di mancino per lui che ha il ...

VIDEO – Lucas Moura ascolta la cronaca del gol e si commuove : Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Twitter il VIDEO in cui Lucas Moura non regge alle lacrime. Lucas Moura – Il VIDEO è stato in condiviso dal profilo di Esporte Interativo, sempre su Twitter. Le dichiarazioni dell’attaccante che ha portato in finale di Champions League gli “Spurs”. “Ho sempre sognato di giocare la Champions, di conquistare la finale” dice ...

Tottenham - finalista di Champions League senza mercato : l'ultimo colpo fu Lucas Moura : "Impossibile spiegare come mi sento, questo è indubbiamente il miglior momento della mia carriera". Chi parla è Lucas Moura , protagonista assoluto del Tottenham finalista in Champions League : ...

Tottenham in finale di Champions - Lucas Moura eroe della serata di Amsterdam : prima di lui solo 4 triplette in semifinale : Il Tottenham ha eliminato l’Ajax nella semifinale di ritorno di Champions League, vincendo ad Amsterdam per 2-3. Straordinario protagonista della serata è stato senza ombra di dubbio Lucas Moura, autore di una tripletta. Il brasiliano, ex Psg, si è preso la scena nel secondo tempo, diventando il supereroe del Tottenham come definito dal tecnico Mauricio Pochettino a fine partita. Impresa che dopo la prima frazione sembrava ...

Ajax-Tottenham - Eriksen non ci gira intorno : “spero che facciano una statua a Lucas Moura in Inghilterra” : Il centrocampista del Tottenham ha parlato dopo il successo sull’Ajax, esaltando la prestazione del compagno capace di segnare una tripletta E’ stata la serata del Tottenham e di Lucas Moura, autentico protagonista nella vittoria degli Spurs sul campo dell’Ajax, valsa la qualificazione alla finale di Champions League. AFP/LaPresse Una tripletta pazzesca, una prestazione enorme incensata nel post gara anche da Eriksen: ...

Highlights Ajax-Tottenham 2-3 : VIDEO - gol e sintesi. Rimonta da 0-2 degli Spurs - tripletta di Lucas Moura : Sarà da ricordare per motivi opposti, la notte di ieri per Ajax e Tottenham. La formazione inglese ha messo in atto una clamorosa Rimonta nella fase conclusiva della semifinale di ritorno di ieri. Dopo aver perso per 0-1 in casa e dopo aver subito due gol ad Amsterdam, gli Spurs hanno realizzato non meno di tre reti, tutte con la firma di Lucas Moura, l’ultima delle quali al quinto minuto di recupero, capace di lasciare in silenzio ...

Pochettino : 'Lucas Moura il nostro supereroe - momento incredibile per la nostra carriera' : Ha festeggiato l'accesso alla finale di Champions League ballando il Geyser Sound , la danza che ha reso famosa l'Islanda del calcio agli occhi del mondo. Emozionato, quasi incredulo, Mauricio Pochettino commenta la vittoria del Tottenham sul campo dell'Ajax, che vale la prima finale di Champions League nella storia del club: "Questo è un momento ...

Tottenham - Pochettino : “Lucas Moura è il nostro supereroe. Sono felice di fare l’allenatore” : Le parole di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, al termine della gara di Champions vinta contro l’Ajax, valsa la finale. “Lucas Moura è il nostro supereroe. Ha meritato la tripletta, è un bravo ragazzo”. “Per competere a questo livello, in questa competizione magica, questo può accadere. Sono così grato di essere un allenatore, essere nel calcio e vivere questo tipo di momento. E’ anche per la mia ...

Ajax-Tottenham 2-3 : rimonta pazzesca - tripletta di Lucas Moura che vale la finale! : AMSTERDAM - Chapeau al Tottenham che non molla e conquista la finale di Champions League , se la vedrà con il Liverpool. Decisiva la tripletta di Lucas Moura che ribalta i gol di De Ligt e Ziyech ...