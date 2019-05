Luca Onestini | Ivana Mrazova incinta? Fan in tilt | il post della coppia

Ivana Mrazova incinta? Il post misterioso di Luca Onestini fa sognare i fan : Ivana Mrazova sarebbe incinta? I fan della coppia nata dopo il Grande Fratello Vip non sono più nella pelle dopo che il fidanzato Luca Onestini ha pubblicato su Instagram un post “sibillino” per la Festa della Mamma. In tanti hanno provato a chiedere ai diretti interessati dell’eventuale gravidanza, ma per ora i due non parlano. Nessuna conferma, ma non è un mistero il desiderio di entrambi di mettere su famiglia. Nella ...

Luca e Ivana presto genitori? Onestini insospettisce il web con l'hashtag 'Future Mum' : Si è celebrata ieri, in data 12 maggio, la festa della mamma. In occasione di questa ricorrenza sono stati tanti i post circolanti in rete, specialmente quelli che molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo hanno dedicato alle loro rispettive mamme e compagne. Anche Luca, in occasione della festa della mamma, merito ha voluto pubblicare un augurio speciale indirizzato anche alla sua fidanzata, la modella Ivana Mrazova. Un messaggio che ha ...

GF - Luca Onestini lancia un'indiscrezione : 'C'è un'altra ragazza interessata a Gianmarco' : Ieri sera, 6 maggio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come sempre i colpi di scena sono stati molteplici e ad aver abbandonato la casa è stato Cristian Imparato. Nella scorsa puntata ad essere eliminata era stata Ivana Icardi. La ragazza che nel corso delle settimane si era avvicinata molto a Gianmarco, aveva avuto un confronto con il suo fidanzato che si era indispettito per i troppi avvicinamenti di lei con l'attuale ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Un'altra donna - dentro o fuori dalla casa - è interessata a Gianmarco" (video) : Luca Onestini, stamattina, è intervenuto a 'Mattino 5', per commentare gli 'affari di cuore' del Fratello Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', fidanzato, da diversi anni, con la modella Ivana Mrazova, conosciuta proprio durante la partecipazione al reality di Canale 5, non ha dubbi sulla fama di 'tombeur de femme' del fratellino, conteso da più donne dentro e fuori dal loft di Cinecittà: A ...

Isola dei Famosi 2019 : Soleil Sorge rivela tutta la verità su Jeremias Rodriguez - Luca Onestini e Marco Cartasegna : L'ex naufraga confessa: "A Jeremias avevo dato un due di picche che in Honduras si è trasformato in due di cuori".

Gianmarco Onestini : età - altezza - peso e fidanzata. Chi è il fratello di Luca : Gianmarco Onestini è uno dei concorrenti della sedicesima edizione del Grande fratello Nip. Lo abbiamo conosciuto durante la seconda edizione della versione vip, quando insieme a Soleil Sorge, all’epoca fidanzata del Luca, ex tronista di ”Uomini e Donne”, era uno degli ospiti fissi delle dirette del reality show. Figlio di padre medico e di madre giurista è molto legato alla sua famiglia ed in particolare a suo fratello ...

Gianmarco Onestini : Instagram - età e fidanzata. Chi è il fratello di Luca : Gianmarco Onestini: Instagram, età e fidanzata. Chi è il fratello di Luca Gianmarco Onestini è uno dei 16 concorrenti che è entrato a far parte del cast della sedicesima edizione del Grande fratello 2019. Gianmarco, fratello di Luca Onestini, secondo classificato del Grande fratello Vip 2, ha anche partecipato recentemente a Temptation Island Vip, il programma sui tradimenti di Maria de Filippi. Chi è Gianmarco Onestini Del 1996, ...