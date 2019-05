ll cardinale riattacca la luce in un palazzo occupato a Roma Salvini | spero che paghi

ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) "E Dio dissefu". E' quanto ha twittato Spin Time Labs, che rappresenta ilcon circa 450 persone che ci vivono a, via di Santa Croce in Gerusalemme. La notte scorsa, infatti, è tornata lanello stabile, al buio e senza acqua calda dal 6 maggio a causa di un debito di 300mila euro per le bollette. A risolvere la situazione è stato il Vaticano, nella persona dell'elemosiniere del Papa, ilKrajewsky, che avrebbeto personalmente il contatore sigillato, prendendosene la responsabilità. Gli occupanti, con un "presidio notturno", hanno evitato un nuovo distacco della corrente. Sulla situazione è stata convocata un'assemblea pubblica lunedì 13 maggio alle 18 a via di Santa Croce in Gerusalemme.Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno. "Sto raccogliendo elementi, ho sentito il Comune, la Prefettura e la Questura", spiega ...

