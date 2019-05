LIVE Seppi-Bautista Agut | Internazionali d’Italia Roma 2019 in DIRETTA | 0-3 | ottima

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Buon pomeriggio, e benvenuti alladel match tra Andrease lo spagnolo Roberto, valido per il primo turno deglid’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di. Il quinto Masters 1000 dell’anno, per l’altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell’annoaffrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan Wawrinka, superandoli entrambi in tre durissimi set. E’ rimasta memorabile soprattutto la partita con lo svizzero, giocata in un Pietrangeli stracolmo, con gente che cercava di stare in piedi ovunque si potesse vedere qualcosa e tre file di spettatori del Centrale in piedi, girati, per guardare verso il campo delle statue, che si trova qualche metro più in là. Rispetto ad allora sono cambiate molte cose:è nella parte finale di una ...

