LIVE Giro d’Italia 2019 | Seconda tappa in DIRETTA | Bologna-Fucecchio | pioggia e possibili

(Di domenica 12 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladelladeld’Italia, 205 km da. Dopo l’emozionate cronometro inaugurale di ieri, in cui lo sloveno Primoz Roglic ha conquistato la maglia rosa, la prima frazione in linea di questa 102ma edizione sarà un’occasione per i velocisti, ma visto il percorso mosso e latà di, potrebbero esserci anche dei colpi di scena. Unache non presenta grandi difficoltà altimetriche, ma nel finale i corridori dovranno comunque affrontare due GPM in successione: Montalbano (terza categoria) e San Baronto (quarta categoria), il cui scollinamento è posto a 26 km dal traguardo. Su queste due salite qualcuno potrebbe provare l’attacco per sorprendere il gruppo. Gli ultimi chilometri sono invece pianeggianti e le squadre dei velocisti dovranno quindi riuscire a tenere chiusa la corsa nella parte più ...

